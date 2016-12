"Einen dauerhaften Schaden sehe ich nicht": CSU-Chef Horst Seehofer gibt sich mit Blick auf den Streit mit der Schwesterpartei CDU vor allem zur Flüchtlingspolitik durchaus versöhnlich. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur bescheinigt der bayerische Ministerpräsident den Unionsparteien zwar durchaus "signifikante Meinungsunterschiede". Aber, so fügte er hinzu, er sei immer zu der Überzeugung gekommen, "dass die Trennungsverluste weitaus größer wären". Er glaube daran, dass CDU und CSU ihre inhaltlichen Differenzen aufarbeiten und so überwinden können.

"Normalisierungsprozesse finden allerdings nicht statt durch Ankündigungen, sondern durch Tun", sagte Seehofer. Eine inszenierte, gekünstelte Partnerschaft würde sofort durchschaut werden. "Deshalb sind wir beide uns sicher, die Kanzlerin und ich, es muss eine ehrliche Normalisierung stattfinden." Dies brauche indes auch Zeit. "Viele fragen uns: Könnt ihr euch nicht mal übers Wochenende zurückziehen und ab Montag ist wieder alles anders?", weiß Seehofer zu berichten, fügt aber hinzu: "Das ist eine sehr kindliche Vorstellung."



Im anstehenden Bundestagswahlkampf will seine Partei durchaus "den ein oder anderen eigenen Akzent setzen", so Seehofer. Dass er sich selbst für das Kanzleramt bewirbt, hat er nach eigenen Worten aber immer ausgeschlossen. "Man ist gut beraten, wenn man sich klar darüber wird, auf welcher Treppenstufe man am besten steht", zitiert ihn die dpa. Stattdessen sei sein politisches Ziel: "Ich will der erste Politiker der Bundesrepublik Deutschland sein, der den Generationswechsel organisch hinbekommt – wann immer der Zeitpunkt dafür auch gegeben sein mag". Und zu seinem politischen Erbe sagt der CSU-Chef: "Ich will nicht in gebückter Haltung durch Bayern gehen müssen und hoffen, dass mich keiner erkennt, weil meine politische Hinterlassenschaft gramvoll wäre."

"Ich kenne die Kritiker alle"

Seinen Kritikern – "ich kenne sie alle" – hält Seehofer mangelnden Durchsetzungswillen vor. "Wenn ich ihnen in Berlin gegenübersitze, frage ich manchmal: Habt ihr schon mal eine große Wahl gewonnen?", sagte Seehofer. Seine Antwort: "Niemand dieser Kritiker kann da auf einen Erfolg als Spitzenkandidat verweisen. Trotzdem sagen die gerne so etwas." Wenn er dagegen Bürgern etwa in Nordrhein-Westfalen, Thüringen oder Berlin begegne, höre er danach im Regelfall den Satz: "'Sie sind ja ganz anders'."



Zum Thema Populismus sagte Seehofer, das Verschweigen von Problemen fördere den Radikalismus in der Politik weit mehr als das Ansprechen. Populismus als bevorzugtes Politikelement lehne er aber ab. "Dass allerdings jeder Politiker, ausnahmslos, gelegentlich populär spricht, auf Marktplätzen, in Bierzelten, vor vielen Menschen, das ist erlaubt und in Ordnung."