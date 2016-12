Der Umgang mit dem christlichen Weihnachtsfest am deutsch-türkischen Elite-Gymnasium Istanbul Lisesi wird von deutschen Politikern scharf kritisiert. Der Schritt sei "ein Schlag gegen die Lehr- und Religionsfreiheit", sagte CSU-Landesgruppenchefin der Passauer Neuen Presse. Den Lehrern und Schülern das Fest zu verweigern und es noch nicht einmal im Unterricht behandeln zu können, sei nicht nachvollziehbar. "Wir merken immer mehr, dass die Türkei in eine Autokratie abrutscht."

Hintergrund des Streits ist eine Anweisung, wonach im Unterricht auf die Behandlung von Weihnachten verzichtet werden soll. In einer E-Mail, die die Leitung der deutschen Abteilung der Schule an das Kollegium geschickt hatte, hatte es geheißen: "Es gilt nach Mitteilung der türkischen Schulleitung, dass ab sofort nichts mehr über Weihnachtsbräuche und über das christliche Fest im Unterricht mitgeteilt, erarbeitet sowie gesungen wird."



CDU-Vize Julia Klöckner sagte der Passauer Neuen Presse, dass Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan kulturelle Einflüsse quasi per Ansage verbieten wolle. Dies sei "Ausdruck von Unsouveränität, Bevormundung und Abschottung" und das Gegenteil von Freiheit und Aufklärung. "Wer freie Gedanken einebnen will, der ist aus Verblendung wohl auch zu Weiterem fähig."

Grünen-Chef Cem Özdemir erinnerte daran, dass die Türkei schon immer Heimat griechischer, aramäischer und armenischer Christen gewesen sei – lange bevor die ersten Türken und Muslime anatolischen Boden betreten hätten. Offensichtlich habe sich Erdoğan in den Kopf gesetzt, "auch die letzten Reste an religiöser und ethnischer Vielfalt gründlich auszumerzen, wenn er sich selbst von harmlosen Weihnachtsliedern in seiner Herrschaft bedroht fühlt".

CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach verlangte eine scharfe Reaktion der Bundesregierung. Das Verbot sei ein weiterer Beleg dafür, dass Erdoğan das Land auf einen "intoleranten, konservativ-islamischen Weg" führen wolle.

Die Bundesregierung hatte den Vorgang bedauert. "Wir verstehen die überraschende Entscheidung der Leitung des Istanbul Lisesi nicht", hatte das Auswärtige Amt am Sonntag mitgeteilt. "Es ist sehr schade, dass die gute Tradition des vorweihnachtlichen interkulturellen Austausches an einer Schule mit langer deutsch-türkischer Tradition in diesem Jahr ausgesetzt wurde."

Schulleitung dementiert

Die vom türkischen Bildungsministerium eingesetzte Schulleitung hat das Verbot dementiert. Allerdings hätten die deutschen Lehrer im Unterricht "vor allem in den letzten Wochen Texte über Weihnachten und das Christentum auf eine Weise behandelt, die nicht im Lehrplan vorgesehen ist".

Mehrere deutsche Lehrer in Istanbul bestätigten allerdings Spiegel Online, dass es die Anweisung gibt, auf Weihnachtslieder und Adventsfeiern zu verzichten. Ebenso habe es die Aufforderung gegeben, Adventskalender aus den Räumen in der Schule zu entfernen. Da es ein Verbot für alle Lehrer gebe, mit der Presse zu sprechen, wollte niemand namentlich genannt werden.

Die derzeit 35 deutschen Lehrer des Istanbul Lisesi werden von der Bundesrepublik entsandt und aus Steuermitteln bezahlt, was auf eine jährliche Förderung von mehreren Millionen Euro hinausläuft. Das Elite-Gymnasium wird ausschließlich von türkischen Schülern besucht und ist eine anerkannte deutsche Auslandsschule.