Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der SPD-Politiker Martin Schulz liegen im ARD-Deutschlandtrend in der Gunst der Wähler gleichauf. Beide kommen bei der Umfrage von Infratest dimap zur Beliebtheit der Politiker auf 57 Prozent. Merkel hat sich dabei im Vergleich zum Vormonat um fünf Prozentpunkte, der Präsident des Europäischen Parlaments sogar um sieben Prozentpunkte gesteigert. Schulz hatte sich jüngst entschieden, das Parlament zu verlassen, nach Berlin zu wechseln und 2017 auf der Landesliste für Nordrhein-Westfalen für den Bundestag zu kandidieren.

An der Spitze der Beliebtheit liegen weiter Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Vier von fünf Deutschen (82 Prozent) halten Steinmeier zudem für einen guten Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten. Im Februar stellt sich Steinmeier unterstützt von SPD und Union zur Wahl für das höchste Staatsamt. Als neuer Außenminister wird Schulz gehandelt, der in die Bundespolitik wechseln will.



SPD-Chef Sigmar Gabriel, der auch als Kanzlerkandidat gehandelt wird, konnte seine Beliebtheit um sechs Punkte auf 43 Prozent steigern. Bei der Bundestagswahl liegt die CDU-Chefin weiterhin deutlich vor ihren Konkurrenten von der SPD. 57 Prozent der Befragten sprachen sich für Merkel als Bundeskanzlerin aus (plus zwölf Prozent im Vergleich zum September), für Gabriel votierten nur noch 19 Prozent (minus acht). Sollte die SPD Schulz ins Rennen schicken, wäre Merkels Vorsprung mit 43 zu 36 Prozent wesentlich geringer.

In der Sonntagsfrage konnte die Union um zwei Punkte auf 35 Prozent zulegen. Die SPD verharrte bei 22, die AfD bei 13 Prozent. Die Grünen liegen danach bei elf (minus eins), die FDP bei fünf (minus eins) und die Linke weiter bei neun Prozent.



Infratest dimap befragte für die Sonntagsfrage zwischen dem 5. und 7. Dezember 1.504 Wahlberechtigte.