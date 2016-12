Polen, Rumänen oder andere EU-Ausländer, die ihre Familien im Heimatland mit deutschem Kindergeld finanzieren? Die um jeden Preis versuchen, einen Wohnsitz in Deutschland zu erhalten, nur um das deutsche Kindergeld abzusahnen? Das ist es, was Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel künftig verhindern will. Der Sozialdemokrat hat in einem medienwirksamen Vorstoß verlangt, das Kindergeld anzupassen an das Lebenshaltungsniveau des Landes, in dem die Kinder leben – unabhängig davon, ob ein Elternteil in Deutschland wohnt und dort Steuern zahlt. Der zuständige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble solle eine Gesetzesänderung veranlassen, verlangt Gabriel.

Der Wirtschaftsminister und Vizekanzler will damit verhindern, dass EU-Ausländer in Deutschland teils stark heruntergekommene Wohnung anmieten und dort unter unmenschlichen Bedingungen hausen, nur um vom deutschen Sozialsystem zu profitieren – also etwa Kindergeld für ihren Nachwuchs zu erhalten, der gar nicht in Deutschland lebt. Bisher möglich macht das eine EU-weite Regelung von 2004, die besagt, dass alle EU-Bürger Anspruch auf die Familien-Sozialleistungen des Landes haben, in dem sie gemeldet oder steuerpflichtig sind. Gabriel will, dass Schäuble diese Praxis ändert und sich dafür auch mit Brüssel anlegen: "Soll er es doch einfach mal versuchen", verlangte Gabriel. "Dann werden wir ja feststellen, ob er von der EU gestoppt wird."

Allein im vergangenen Monat erhielten 161.000 Kinder im EU-Ausland Leistungen aus Deutschland, die meisten davon waren Polen, Rumänen, Bulgaren, Ungarn und Tschechen. Tatsächlich waren es vor wenigen Jahren noch deutlich weniger Empfänger in diesen Ländern, wie eine Aufschlüsselung des Finanzministeriums zeigt: Im Gesamtjahr 2014 erhielten etwa 177.000 Kinder polnischer Eltern Kindergeld aus Deutschland, davon lebten 59.445 in Polen oder einem anderen EU-Staat. Bei den Rumänen waren es 58.500 Kinder, von denen 8.413 im EU-Ausland lebten, von 36.000 bulgarischen Kindern, die Kindergeld erhielten, lebten 2.120 im EU-Ausland.



Gabriels Vorstoß ist nachvollziehbar, die Umsetzung aber schwierig. Allein die Spanne beim Kindergeld innerhalb der EU ist groß: Von Unterschieden bis zu 100 Euro spricht der Städte- und Gemeindebund. Das wohlstandsstarke Deutschland liegt mit im oberen Bereich. Lediglich Luxemburg zahlt ab dem zweiten Kind etwas mehr, in Griechenland gibt es nur einen einstelligen Eurobetrag im Monat.



Deutschland zahlt das Kindergeld nicht in vollem Umfang, sondern verrechnet es mit jenem Betrag, der von den Herkunftsstaaten bezahlt wird. Die Familienkasse stockt die Zahlungen an die Eltern folglich nur noch entsprechend deutscher Regelungen auf. So floss fast eine halbe Milliarde Euro deutsches Kindergeld von Januar bis Dezember 2016 an nichtdeutsche Kinder im EU-Ausland – das ließe sich also einsparen, wenn Gabriels Plan realisierbar wäre.



Nationaler Alleingang hat wenig Erfolgschancen

Die Debatte um das Kindergeld für EU-Ausländer ist nicht neu, schon aus der CSU kam 2012 der Wunsch nach Änderung, später auch von SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles. Bewegt hat sich in den vergangenen Jahren nichts. Eine Neuregelung müsste von der EU-Kommission ausgehen, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums. "Es ist schwierig, das im nationalen Alleingang zu machen."



© Jakob Börner Tilman Steffen Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Zuletzt kam das Thema in den Brexit-Gesprächen auf. Großbritanniens früherer Premier David Cameron hatte einen möglichen Verbleib in der EU in Aussicht gestellt, wenn die EU-Kommission Kindergeldzahlungen neu regeln würde. Doch die Kommission blieb hart, bis heute. Vergangene Woche bekräftigte sie, nichts zu ändern und an der vom Europäischen Gerichtshof bestätigten Regelung aus dem Jahr 2004 festhalten zu wollen (Artikel 67 der EU-Regelung 883/2004, im PDF Seite 75), dass Familienangehörige eines im EU-Ausland lebenden EU-Bürgers dieselben Ansprüche auf Familienleistungen hätten wie der Bürger selbst, auch wenn die Angehörigen in einem anderen Mitgliedsstaat leben.

Das deutsche Sozialsystem vor übermäßigem Zugriff aus dem EU-Ausland zu schützen, ist aber durchaus möglich. Anfang Dezember beschloss der Bundestag, dass EU-Ausländer erst nach fünf Jahren Anspruch auf Sozialhilfe haben. Sozialhilfe zählt aber nicht zu den Familienleistungen und fällt daher nicht unter die EU-Regelung.

Das Finanzministerium weist Gabriels indirekten Vorwurf, Finanzminister Schäuble bleibe untätig, zurück. Wenn das Europarecht dem nicht entgegenstehe, hätte man die Regelung auf nationaler Ebene längst modifiziert, sagte der Sprecher. "Es nützt nichts, wenn wir etwas auf den Weg bringen, was dann der EuGH kassiert."



Finanzministerium fürchtet ähnliches Desaster wie mit der Maut

Eine Idee, wie sich das Kindergeld neu regeln ließe, wurde im Finanzministerium bereits vorgebracht: Das Kindergeld sollte sich nach den Lebenshaltungskosten des jeweiligen Landes richten. Dafür sollte für jedes EU-Land ein Lebenshaltungsindex erstellt werden.



Doch die Lust, sich mit dem Europäischen Gerichtshof anzulegen, ist gering. Skeptiker im Ministerium verweisen auf das Desaster mit der Autobahn-Maut für Ausländer, das die Union ausgelöst hatte mit dem Wahlversprechen, kein deutscher Autofahrer werde stärker belastet. Die Maut erwies sich als nicht EU-konform, wurde höchstrichterlich gestoppt und war Gegenstand jahrelangen Streits mit der Kommission in Brüssel.