Der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri ist in Mailand erschossen worden. Das sagte der italienische Innenminister Marco Minniti. Es bestehe "nicht der Schatten eines Zweifels" an der Identität des Getöteten. Amri sei durch Fingerabdrücke identifiziert worden. Ausweispapiere habe er keine dabei gehabt.



Dem Minister zufolge zog Amri während einer Routinekontrolle um etwa 4.00 Uhr in der Nacht eine Pistole und schoss "ohne zu Zögern" auf Polizisten. Die Einsatzkräfte erwiderten das Feuer. Ein Polizist wurde an der Schulter getroffen, Amri getötet.

Der Terrorverdächtige sei aus dem französischen Chambéry nach Turin gekommen, teilte der Mailänder Antiterrorchef Alberto Nobili mit. Von Turin sei er dann mit dem Zug nach Mailand gefahren, wo er gegen 1.00 Uhr in der Nacht zum Freitag angekommen sei. Später sei er den zwei Polizisten begegnet.



Die Bundesanwaltschaft teilte mit, sich mit den italienischen Behörden auszutauschen. "Die Abklärungen laufen, wir sind in Kontakt mit den italienischen Sicherheitsbehörden", sagte ein Sprecher. Die Bundesregierung steht mit der italienischen Regierung in Kontakt, eine amtliche Bestätigung gebe es aber nicht.



Mailand

Der Zeitung La Repubblica zufolge rief der Kontrollierte "Allahu akbar". Die Ermittler arbeiteten jetzt daran, festzustellen, ob die Pistole vom Kaliber .22, die Amri bei sich trug, die gleiche ist, die er in Berlin einsetzte. Laut Corriere della Serra handelt es sich um die gleiche Waffe.

Fahndungsmaßnahmen gehen weiter

Ermittler waren bislang davon ausgegangen, dass Amri in Berlin oder Nordrhein-Westfalen untergetaucht ist. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz war er von einer Überwachungskamera vor einer Berliner Moschee gefilmt worden. In Deutschland lebte er größtenteils in diesen beiden Bundesländern.



Amri war mehrere Jahre in Italien gewesen, bevor er nach Deutschland kam. Dort war der Tunesier wegen mehrerer Vergehen inhaftiert. Berichten zufolge radikalisierte er sich in einem Gefängnis in Sizilien.

Die Fahndungsmaßnahmen in Berlin gehen laut Innensenator Andreas Geisel (SPD) weiter: "Der Sachverhalt wird weiter aufgeklärt", sagte er mit Blick auf die Meldungen zum Tod Amris. Es müsse zum Beispiel geklärt werden, ob der Attentäter Komplizen hatte.