Die Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht gibt der Bundesregierung eine Mitverantwortung am Erstarken terroristischer Gruppen. Die westliche Außenpolitik ̶ neben der US-amerikanischen auch die deutsche ̶ habe zum Aufstieg des "Islamischen Staates" (IS) und anderer Terrorgruppen beigetragen, sagte die Fraktionsvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur.

Seit 15 Jahren werde ein sogenannter "Krieg gegen den Terror" geführt, zuerst in Afghanistan, dann auch im Irak, in Libyen und in Syrien, sagte Wagenknecht. "Und die Bilanz all dieser Kriege ist, dass der islamistische Terrorismus nicht geschwächt, sondern massiv verstärkt wurde." Durch die Kriegsbeteiligung der Bundeswehr sei Deutschland inzwischen selbst zur Zielscheibe geworden. "Wir müssen diese Politik verändern", forderte die Politikerin.