Am Potsdamer Platz in Berlin umhüllt Nebel die Hochhäuser, auf dem Weihnachtsmarkt werden an einer Bude Kartoffelsalat und Bratwürste angeliefert. Gegen 10 Uhr öffnen die Marktstände, wenige Besucher schlendern über den Markt. Eine Grundschulklasse aus Pankow wartet darauf, dass die 70 Meter lange Rodelbahn geöffnet wird. Der Ausflug sei schon länger geplant gewesen, erzählt Olaf N., der die Klasse begleitet. Zwar hätten die Eltern zweier Kinder Bedenken angemeldet. Doch habe man sich gemeinsam mit der Schulleitung entschieden, an dem Weihnachtsmarktbesuch trotz des Anschlags mit dem Lkw am Abend zuvor festzuhalten.



Schließlich wolle man sich nicht verängstigen lassen, sagt der Lehrer. Die Chance sei gering, dass ein zweites Mal etwas geschehe, vor allem am Vormittag. "Wir haben den Kindern erklärt, dass es Menschen gibt, die Böses wollen", sagt er. Morgen im Unterricht wolle man ausführlich darüber sprechen.

Seit in Nizza ein Terrorist am Nationalfeiertag der Franzosen einen Lkw in eine Menschenmenge lenkte und 86 Menschen tötete, befürchtete die Polizei ein ähnliches Szenario auch für Deutschland. In vielen Städten gibt es besondere Sicherheitskonzepte für Weihnachtsmärkte. Doch hundertprozentige Sicherheit könne es nicht geben, hatte unter anderem Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in den vergangenen Monaten immer wieder gewarnt. Mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat sich der Satz nun auf schreckliche Weise bestätigt.

Die Innenminister beraten über die Weihnachtsmärkte

Olaf N. hat mit seiner Klasse die künstliche Rodelpiste erreicht. "Man denkt, dass einem selbst so etwas nie passiert." Seine Tochter sei gestern am Ku'damm gewesen, erzählt er. "Sie verließ den Weihnachtsmarkt nur eine Stunde, bevor der Lkw durchraste. Erst um 21 Uhr habe ich sie erreicht." Nach bisherigen Erkenntnissen starben am Breitscheidplatz zwölf Menschen, 45 wurden verletzt, 30 von ihnen schwer.



Am Vormittag diskutieren in einer Telefonkonferenz die Innenminister von Bund und Ländern, wie es mit den Weihnachtsmärkten nach dem Anschlag weitergehen kann. Sollen die Märkte aus Gründen der Pietät und Anteilnahme geschlossen bleiben? Können die Behörden überhaupt verantworten, dass sie öffnen? Sind sie sicher genug?



"Die Innenminister waren sich einig, dass die Weihnachtsmärkte weiter geöffnet bleiben sollen. Wir können nicht vor den Terroristen kapitulieren", sagt der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Klaus Bouillon (CDU), ZEIT ONLINE. Der saarländische Ressortchef liegt damit ganz auf der Linie von de Maizière: "Egal was wir im weiteren Verlauf noch über die genauen Hintergründe und Motive der Täter erfahren, wir dürfen und wir werden uns unser freiheitliches Leben nicht nehmen lassen", sagte er nach der Konferenz.

Sich die Freiheit nicht nehmen, den Lebensstil nicht vorschreiben lassen – diese Haltung wird durch den Lkw-Anschlag auf die Probe gestellt. "Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Auch wenn es in diesen Stunden schwerfällt: Wir werden die Kraft finden für das Leben, wie wir es in Deutschland leben wollen: frei, miteinander und offen."



Die Innenminister sind diejenigen, die für Sicherheit sorgen sollen. Die Polizei werde mit Maschinenpistolen auf den Weihnachtsmärkten Präsenz zeigen, erläutert Bouillon. Vor Ort solle entschieden werden, ob Absperrungen, etwa mit Betonklötzen, eingerichtet werden. Weitere technische Möglichkeiten werden geprüft.