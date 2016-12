Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat mit seiner Forderung nach Kürzung des Kindergelds für EU-Ausländer eine Diskussion ausgelöst. Die Kommunen begrüßten das Vorhaben. "Beim Kindergeld gibt es in Europa enorme Unterschiede, zum Teil von weit mehr als 100 Euro im Monat", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, der Passauer Neuen Presse. Es sei daher richtig, in solchen Fällen das Kindergeld nur in der Höhe zu zahlen, die dort üblich ist, wo das Kind lebt.

Kritik kam dagegen von den Jusos. "Von einer Einwanderung in Sozialsysteme zu sprechen, ist populistisch. Das ist Stimmungsmache auf dem Rücken von Kindern", sagte die Chefin der SPD-Jugendorganisation, Johanna Uekermann, dem Tagesspiegel. Die Welt werde nicht gerechter, wenn man einigen Familien ein paar Hundert Euro wegnehme. Wenn Gabriel über Gerechtigkeit sprechen wolle, dann "doch bitte lieber darüber, wie höchste Einkommen endlich fair besteuert werden können und wie Steuerflucht verhindert werden kann".



Hintergrund der Debatte ist, dass Eltern aus EU-Ländern, die in Deutschland arbeiten, Anspruch auf Kindergeld haben. Die Zahlung erhalten sie auch dann, wenn die Kinder gar nicht in Deutschland leben. Dieses System hält Gabriel für missbrauchsanfällig. Wenn die Kinder von EU-Ausländern nicht in Deutschland lebten, sondern in ihrer Heimat, "sollte auch das Kindergeld auf dem Niveau des Heimatlandes ausgezahlt werden", hatte der Wirtschaftsminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt. In manchen deutschen Großstädten gebe es ganze Straßenzüge "mit Schrottimmobilien", in denen Migranten nur deshalb wohnten, damit sie Kindergeld auf deutschem Niveau bekämen. Es gebe in Europa ein Recht auf Zuwanderung in Arbeit, "aber kein Recht auf Zuwanderung in Sozialsysteme ohne Arbeit", hatte der Vizekanzler gesagt.

Für seinen Vorstoß war Gabriel von Unionspolitikern gelobt und von der Opposition kritisiert worden. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt sagte dem Tagesspiegel, dass ihre Partei schon lange für eine Kürzung sei. Wenn Gabriel nun auf diesen Kurs einschwenke, sei das "gut und notwendig". Grünen-Chefin Simone Peter sagte der Zeitung dagegen, Gabriel wolle "bei der Stimmungsmache gegen Zuwanderer offenbar nicht hinter der Union zurückstehen, die mit ihrem Parteitagsbeschluss zum Doppelpass den Wahlkampf um rechte Stimmen eröffnet hat". Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sabine Zimmermann, nannte die Forderung "unanständig".





Zahlungen für 185.149 Kinder

Gabriel wartet nach eigenem Bekunden schon seit Monaten darauf, dass Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) einen Vorschlag für eine Kürzung des Kindergeldes vorlegt. Schäubles Ressort verweist allerdings auf die europäische Rechtslage. "Die EU-Kommission hat letzte Woche eine Initiative vorgelegt, nach der das Kindergeld in der Europäischen Union nicht an das Preisniveau im Aufenthaltsland des Kindes angepasst werden soll", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums. Man bedauere diese Entscheidung und prüfe, "welche Möglichkeiten das Europarecht lässt, dennoch zu einer Änderung zu kommen".

Die Bild berichtet unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, dass Deutschland im November Kindergeld an 185.149 im EU-Ausland lebende Kinder zahlte, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Im Dezember 2015 waren es noch rund 120.000 gewesen. Von Januar bis Dezember 2016 zahlte Deutschland demnach insgesamt rund 32 Milliarden Euro Kindergeld aus, davon gingen 470 Millionen an im EU-Ausland lebende Kinder ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Am häufigsten bezogen Polen, Rumänen, Kroaten und Tschechen Kindergeld aus Deutschland.