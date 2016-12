Die CDU will die geltende Regelung zur doppelten Staatsbürgerschaft rückgängig machen. Auf dem Bundesparteitag in Essen stimmte die Mehrheit der Delegierten mit knapper Mehrheit für einen Antrag der Jungen Union, die sogenannte Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern wieder einzuführen. 319 Delegierte stimmten für den Antrag – und damit gegen die Haltung der Parteiführung, 300 votierten dagegen.



Damit kündigt die CDU einen Kompromiss mit dem Koalitionspartner SPD auf. Bis Dezember 2014 wurden in Deutschland geborene Kinder von Ausländern – betroffen sind hauptsächlich Kinder türkischer Eltern – zu Deutschen und behielten zunächst auch die Staatsangehörigkeit der Eltern. Zwischen ihrem 18. und 23. Lebensjahr mussten sich die meisten aber entscheiden und einen ihrer beiden Pässe abgeben. Dies wurde dann durch eine Vereinbarung von Union und SPD in der Bundesregierung geändert. Vor allem die SPD befürchtete, dass sich zu viele Menschen zugunsten des Herkunftslandes ihrer Eltern und somit gegen den deutschen Pass entscheiden könnten.



Für den bestehenden Kompromiss hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière auf dem Parteitag vergeblich geworben. Er mahnte, mit dem Antrag der Jungen Union werde den betroffenen jungen, in Deutschland aufgewachsenen Menschen vor den Kopf gestoßen. Die CDU sei auch mit dem Kompromiss grundsätzlich gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, akzeptiere aber Ausnahmen, so de Maizière. "Wir wollen das nicht rückabwickeln." Es gebe derzeit keine politischen Mehrheiten für eine Änderung, argumentierte der Innenminister. Er kenne keinen möglichen Koalitionspartner, mit der die CDU das Votum gegen die doppelte Staatsbürgerschaft durchsetzen könnte. Der Beschluss bedeutet nicht, dass die Partei nun die Vereinbarung mit der SPD in dieser Sache aufkündigt. Ändern könnte sich die bisherige Praxis also frühestens nach der nächsten Bundestagswahl.



Präsidiumsmitglied Jens Spahn sagte dagegen unter Jubel von Delegierten, man müsse natürlich in einer Koalition Kompromisse machen, "aber wir sind hier auf einem Parteitag". Es sei keine Zumutung, den jungen Menschen eine bewusste Entscheidung abzuverlangen. Die Innenminister der Union hatten bereits vor einigen Wochen beschlossen, bis 2019 prüfen zu wollen, ob die Doppelpassregelung zur Integration beiträgt oder das Gegenteil bewirkt. Die SPD ist der Auffassung, dass der Doppelpass Menschen hilft, die in Deutschland "aufgewachsen und voll integriert" sind.



Aus der Parteiführung wurde verdeutlicht, dass der Kompromiss bis auf weiteres wirkungslos bleibt. "Ist doch in Ordnung, wenn die CDU eine klare Position hat. Sie ist nur mit keiner anderen demokratischen Partei umsetzbar", sagte Parteivize Thomas Strobl, der sich an anderer Stelle für asylpolitische Verschärfungen der Parteilinie stark gemacht hatte.

Vom derzeitigen Koalitionspartner SPD kam sogleich eine Absage. "Eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft ist mit uns nicht zu machen", sagte Bundesjustizminister Heiko Maas. Sie wäre ein Rückschritt für Integration und "eine Misstrauenserklärung gegen die weit überwiegende Mehrheit der Doppelstaatler, die voll hinter unserem Grundgesetz steht". Es gebe nur eine Partei, mit der CDU das umsetzen könnte: die AfD. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann bezeichnete den Beschluss als "Verstoß gegen den Koalitionsvertrag". SPD-Vizechef Ralf Stegner ergänzte, die CDU "vollzieht ihren Rechtsruck ohne Rücksicht auf Verluste". Die Tatsache, dass der Parteitag die CDU-Führung düpierte, bewertete Oppermann als Schlag gegen die Kanzlerin: "Die Kanzlerin bittet die Partei um Hilfe und bekommt stattdessen Knüppel zwischen die Beine geworfen", sagte er.



Schon beim Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik hat die CDU ihre Linie deutlich verschärft, wie aus dem Leitantrag hervorgeht, den der Parteitag noch beschließen will. Mehrere Forderungen ähneln denen der AfD. Die Delegierten verabschiedeten zudem einen Antrag, der der "Vollverschleierung klare Grenzen setzen" will. Sie soll demnach rechtlich dann untersagt werden, wenn dies für das Funktionieren der Rechtsordnung unverzichtbar ist. "Burka und andere Vollverschleierungen passen nicht zu unserem Land und unserer freiheitlichen Kultur", heißt es in dem Beschluss. Dies widerspreche "unserem gesellschaftlichen Konsens". Zudem soll das Verbot der Eheschließung unter 18 Jahren nach dem Willen der CDU für alle gelten, die dauerhaft in Deutschland leben. Kinderehen sollen demnach grundsätzlich aufgehoben werden.



In einem anderen Punkt hat sich die Partei einem klaren Beschluss verwehrt: Ein von mehreren Kreisverbänden beantragter Unvereinbarkeitsbeschluss für die Mitgliedschaft in der CDU und der Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der AKP, "und anderen antidemokratischen Organisationen" wurde schon vor dem Parteitag entschärft. Die Antragskommission formulierte eine sehr weiche Beschlussvorlage (Antragsbuch, Seite 108), die die AKP gar nicht mehr erwähnt. Auszuschließen sei die Mitgliedschaft in Organisationen, die den Zielen und Grundsätzen der CDU entgegenstehen. Ein explizites Verbot einer AKP-Mitgliedschaft wird es also nicht geben.