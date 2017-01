Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özoğuz (SPD) hat die Bundesregierung aufgefordert, Abschiebungen nach Afghanistan zu überprüfen. "Es entbehrt nicht eines gewissen Zynismus' zu sagen, ihr müsst zurück, weil wir eine Stelle in eurem Land gefunden haben, in der gerade mal keine Bomben hochgehen", sagte Özoğuz der Saarbrücker Zeitung.

"Afghanistan ist ein schwieriges Land, über das wir mit der Bundesregierung noch einmal reden müssen, auch weil bei vielen Bundesländern noch erhebliche Bedenken bestehen." Es gebe in Afghanistan "zweifellos" Krieg und Terror, betonte die Staatsministerin. Daher könnten nicht alle Geduldeten aus Afghanistan abgeschoben werden.

In den Maghreb-Staaten sehe die Situation anders aus, so Özoğuz. "Ich sehe grundsätzlich keinen Grund, warum abgelehnte Asylbewerber nicht dorthin zurückkehren sollten." Allerdings sei die freiwillige Rückkehr im Vergleich zur Abschiebung "der klar wichtigere und auch der aussichtsreichere Weg", so die SPD-Politikerin.

Unterdessen hat sich der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, erneut dafür ausgesprochen, die Maghreb-Staaten Marokko, Algerien und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. "Baden-Württemberg wird der Ausweitung der sicheren Herkunftsländer um die besagten Maghreb-Staaten zustimmen, sofern die Bundesregierung das Ansinnen in den Bundesrat einbringt", sagte Kretschmann der Rheinischen Post. Die kriminelle Energie, die von Gruppierungen junger Männer aus diesen Staaten ausgehe, sei bedenklich und müsse mit aller Konsequenz bekämpft werden, so der Grünen-Politiker.