CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder will eine unbegrenzte Weitergabe des sogenannten Doppelpasses von Eltern an ihre Kinder gesetzlich verbieten lassen. "Es sollte unterbunden werden, dass Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit über unendlich viele Generationen hinweg diesen Doppelpass an ihre Kinder weitervererben", sagte er der Welt am Sonntag.

Kinder von Eltern, die einen Doppelpass besitzen, sollten nicht mehr automatisch beide Staatsangehörigkeiten besitzen. Das sei aber nicht einfach zu regeln, da es dafür Vereinbarungen mit anderen Staaten bedürfe, sagte der CDU-Politiker.

Kauder schließt sich damit auf der Suche nach einem Kompromiss im Streit um den Doppelpass dem Vorschlag von Innenminister Thomas de Maizière an, der wiederum auf eine Idee des Sachverständigenrats für Integration und Migration zurückgeht. Nach Vorstellung des Innenministers solle die Doppelpassregelung "ab einer bestimmten Generation in der Kinder- oder Enkelgeneration" nicht mehr gelten.

Der Streit über den Doppelpass war auf einem CDU-Parteitag Anfang Dezember eskaliert. Die Delegierten hatten mit knapper Mehrheit für eine Änderung der derzeitigen Regelung gestimmt. Damit hatte sich die Partei gegen ihre Führung gestellt, die an dem derzeitigen Verfahren zum Doppelpass festhalten will.

Vor allem CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel sowie Finanzminister Wolfgang Schäuble wollen die Gesetze zum Doppelpass beibehalten, weil sie Ergebnis eines mühselig ausgehandelten Kompromisses mit dem Koalitionspartner SPD sind. Mit ihrem Vorschlag wollen Kauder und de Maizière den Streit innerhalb der CDU schlichten: Er geht nicht so weit wie der Parteitagsbeschluss, stellt aber dennoch ein Zugeständnis an die Parteibasis dar.