Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat sich für ein baldiges Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland ausgesprochen. "Die Sank­tio­nen gegen Russ­land soll­ten in die­sem Jahr be­en­det wer­den. Russ­land soll­te auch in den Kreis der G 8 zu­rück­keh­ren", sagte der bayerische Ministerpräsident der Bild am Sonntag. "Wir müs­sen raus aus dem Block-Den­ken des 20. Jahr­hun­derts", ergänzte Seehofer. "Wir müs­sen un­ter­schied­li­che Stand­punk­te klar­ma­chen, etwa bei der An­ne­xi­on der Krim, uns aber zu­gleich um ver­nünf­ti­ge wirt­schaft­li­che Be­zie­hun­gen be­mü­hen."

Deutschland könne es sich nicht leisten, sich "gleich­zei­tig mit den USA, Russ­land und Groß­bri­tan­ni­en" an­zule­gen, sagte Seehofer weiter. Das sei ein riesiger Fehler. "Es geht um ge­mein­sa­me Ant­wor­ten auf Ter­ror, Mi­gra­ti­on, Kli­ma­wan­del."

Zu den ersten Tagen im Amt des neuen US-Präsidenten Donald Trump sagte Seehofer: "Er setzt mit Kon­se­quenz und Ge­schwin­dig­keit seine Wahl­ver­spre­chen Punkt für Punkt um." In Deutsch­land wür­den in dieser Lage dagegen erst einmal ein Ar­beits­kreis, eine Prüf­grup­pe und eine Um­set­zungs­grup­pe gebildet.



Das be­deu­te aber aus­drück­lich nicht, dass er jede Maß­nah­me Trumps für rich­tig halte, betonte Seehofer. Dennoch habe er dem Republikaner gra­tu­liert und ihn nach Bay­ern ein­ge­la­den. "Trump ist in einer de­mo­kra­ti­schen, frei­en Wahl zum US-Prä­si­den­ten ge­wählt wor­den. Das muss man re­spek­tie­ren. Die­sen Re­spekt ver­mis­se ich in die­sen Tagen."

Im Dauerstreit mit der Schwesterpartei CDU schlug der CSU-Chef indes versöhnlichere Töne an. Bundeskanzlerin Angela Merkel werde auch bei der Bundestagswahl im Herbst als gemeinsame Kandidatin beider Parteien antreten, was ein Gipfel von CDU und CSU demnächst beschließen werde. "An­ge­la Mer­kel wird nach die­sem Gip­fel die ge­mein­sa­me Kanz­ler­kan­di­da­tin von CSU und CDU sein", sagte Seehofer.

Seine Par­tei habe gro­ßes In­ter­es­se an einer star­ken Kanz­le­rin. "An­ge­la Mer­kel re­prä­sen­tiert Deutsch­land nicht nur erst­klas­sig, son­dern führt auch auf in­ter­na­tio­na­ler Ebene." Mit Mer­kel könne die CSU die meis­ten ihrer Vor­stel­lun­gen rea­li­sie­ren. "Es geht um die Si­cher­heit in un­se­rem Land, aber auch um so­zia­le Ge­rech­tig­keit für Fa­mi­li­en, die Si­cher­heit der Rente, die An­lie­gen der klei­nen Leute und um Ord­nung und Ori­en­tie­rung bei der Zu­wan­de­rung". Trotz der weiter ungeklärten Streifrage um eine Obergrenze für Flüchtlinge über­wögen "die Ge­mein­sam­kei­ten mit der Bun­des­kanz­le­rin bei Wei­tem", sagte Seehofer.