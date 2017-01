Aus den Reihen der Polizei kommt Unterstützung für den Vorstoß von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) für ein neues Sicherheitskonzept. Der Chef des Bunds Deutscher Kriminalbeamter (BDK) André Schulz sagte, es sei an der Zeit, die Sicherheitsarchitektur Deutschlands auf den Prüfstand zu stellen. "Die Informationswege müssen endlich verbindlich und verpflichtend gemacht werden, und die Bewertung muss beim Bund in einer Behörde vorgenommen werden - und nicht in 16 Ländern", sagte Schulz der Nordwest-Zeitung.

Der Föderalismus in seiner jetzigen Form stellt nach Schulz' Ansicht ein Sicherheitsrisiko dar. "Alle Behörden benutzen inkompatible IT-Systeme und leisten sich einen teilweise rudimentären Informations- und Datenaustausch", so der BDK-Chef. "Für die notwendigen einheitlichen polizeilichen IT-Systeme sollte die Zuständigkeit beim BKA liegen, die dann verbindliche Vorgaben machen können."



De Maizière hatte in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung für eine bessere Koordinierung der Sicherheitsbehörden und für eine übergeordnete Steuerungseinheit geworben. Er schlug eine Stärkung des Bundeskriminalamts (BKA) und eine Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten der Bundesbehörde vor. Vor allem von den Länderinnenministern war der Vorstoß umgehend scharf kritisiert worden.



De Maizière verteidigt neues Sicherheitskonzept

In einem Interview im heute-journal verteidigte de Maizière seine Vorschläge gegen Kritiker. "Die Abstimmungen sind nicht gut genug angesichts internationaler Bedrohungen", sagte er im ZDF. Nötig seien "die Sachkenntnis vor Ort, in den Ländern, aber auch mehr Steuerung durch einen starken Staat". Auf die Frage, ob eine solche Machtkonzentration beim Zentralstaat nicht eine Abkehr von einem bisher wichtigen föderalen Prinzip sei, antwortete de Maizière: "Wir sind ja nicht mehr in den 50er, 60 er Jahren, sondern wir sind ein Staat, der internationalen Bedrohungen ausgesetzt ist." Der Vorwurf, eine Neuordnung der Zuständigkeiten sei Machtmissbrauch, sei daher "nicht mehr angebracht".



De Maizières Parteikollege und Fraktionschef im Bundestag Volker Kauder hat Unterstützung für das neue Sicherheitskonzept signalisiert. Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern funktioniere nicht optimal, sagte der CDU-Politiker der Bild. "Der Verfassungsschutz muss komplett vom Bund übernommen werden. Hier sollten wir, wenn nötig, eine Verfassungsänderung anstreben und über weitere Zentralisierungen reden", so Kauder.