Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann geht von einem langen Kampf gegen islamistischen Terroristen aus. Der CSU-Politiker sagte der ZEIT, "bei der RAF in den siebziger Jahren ging es nur um ein paar Dutzend Gefährder. Und Sie werden sich daran erinnern, wie viele Jahre es gedauert hat, bis die Bundesrepublik Deutschland mit ihnen fertig geworden ist". Auch wenn man den IS nicht mit der RAF vergleichen könne, "auf eine lange Auseinandersetzung müssen wir uns auch heute einstellen".



Deutschland sei unsicherer geworden, so der CSU-Minister. Europa sei mit einem Frontalangriff des islamistischen Terrorismus konfrontiert, der mit den Anschlägen 2016 auch in Deutschland angekommen sei. "Dass mit den vielen Flüchtlingen auch Leute gekommen sind, die keine friedlichen Absichten verfolgen, ist ein unstreitiger Fakt."

"Wieso sollten Flüchtlinge von Kontrollen ausgenommen sein?"

Am 19. Dezember hatte der Tunesier Anis Amri einen Lkw auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert und zwölf Menschen getötet. Die wichtigste Konsequenz aus dem Attentat sei, eine "klare Kontrolle darüber zu haben, wer in unser Land kommt", sagte Herrmann. "Diese Selbstverständlichkeit als 'Diskriminierung von Flüchtlingen' zu geißeln, ist nur eins: dummes Gerede. Jeder Tourist und jeder Geschäftsreisende, der an einem deutschen Flughafen ankommt und von außerhalb des Schengen-Raums einreisen will, muss sich ganz selbstverständlich ausweisen. Wieso sollten Flüchtlinge von Kontrollen ausgenommen sein?"



Auch auf das gespannte Verhältnis zur Schwesterpartei CDU ging Herrmann ein. Hintergrund ist der Richtungsstreit zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Horst Seehofer sowie der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden Angela Merkel um die Flüchtlingspolitik. Umstritten ist insbesondere die CSU-Forderung nach einer Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen, was die CDU ablehnt. Herrmann sagte, das für Anfang Februar geplante Versöhnungstreffen zwischen CDU und CSU sei nicht endgültig abgesagt. "Ich gehe davon aus, dass unsere gemeinsame Tagung stattfindet. Probleme haben wir nicht mit der CDU, sondern mit der SPD, die sich etwa gegen eine Ausweitung der Videoüberwachung sperrt. Und mit den Grünen, die etwa die Maghreb-Staaten Tunesien, Marokko und Algerien nicht als sichere Herkunftsstaaten betrachten wollen."