Die SPD will Ende Januar nicht nur die Kanzlerkandidatenfrage entscheiden, sondern auch eine Befragung ihrer Mitglieder über Bedingungen für eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl vorbereiten. Bei der Vorstandsklausur am 29. und 30. Januar sollen 20 Thesen für das Wahlprogramm festgelegt werden, wie die Nachrichtenagentur dpa aus der Partei erfuhr. Nach dem Parteitag im Mai würden die SPD-Mitglieder in einer dann folgenden Basisbefragung etwa drei Kernforderungen festlegen können, ohne deren Erfüllung die Sozialdemokraten in keine Koalition gehen würden.

Bereits an diesem Montag trifft sich die SPD-Spitze zu einer Sitzung in Berlin, um die Klausur vorzubereiten. Bereits fest steht der zeitliche und inhaltliche Ablauf der Wahl eines Spitzenkandidaten im Willy-Brandt-Haus. Wie aus der der dpa vorliegenden Tagesordnung hervorgeht, trifft sich der Parteivorstand am Sonntag, 29. Januar vormittags. Erster Tagungsordnungspunkt ist die Aussprache und Nominierung des Kanzlerkandidaten. Dieser zeigt sich dann am frühen Nachmittag im Atrium der Parteizentrale. Dort soll er das erste Mal öffentlich als Kanzlerkandidat sprechen.

Anschließend zieht sich die Parteiführung zur eigentlichen zweitägigen Jahresauftaktklausur zurück. Es ist zu erwarten, dass Parteichef Sigmar Gabriel bei der Kanzlerkandidatur zugreift. Als Parteichef steht ihm den Gepflogenheiten nach das erste Zugriffsrecht zu.



Umfragen zufolge hätte die SPD mit dem bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz deutlich bessere Chancen im Rennen gegen Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel.

Bei der Union hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits ihre erneute Kandidatur erklärt. Die Grünen gehen mit dem Spitzenteam Katrin Göring-Eckardt in den Wahlkampf. Bei der Linkspartei führt eine Vierergruppe aus Fraktions- und Parteichefs in die Wahl. Die FDP dürfte mit ihrem Parteichef Christian Lindner in den Wahlkampf einsteigen. Auch die AfD hat noch nicht darüber entschieden.