Das Thema Flüchtlinge soll im Bundeswahlkampf keine große Rolle spielen. So wollen es zumindest Union und SPD. Die Zahl der Flüchtlinge, die derzeit nach Deutschland kommen, ist bereits deutlich gesunken. Jetzt soll die Effizienz bei den Abschiebungen erhöht werden. "Wir wissen alle, dass wir bei der Rückführung mehr tun müssen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang der Woche. Dazu sei eine eine "nationale Kraftanstrengung" notwendig.

Bund und Länder haben sich deshalb am Donnerstagabend auf ein Maßnahmenpaket geeinigt. Es basiert auf einem Aktionsplan, den Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember erarbeitet haben.



Was genau ist beschlossen worden?

Der Plan umfasst insgesamt 15 Punkte. Beispielsweise soll der Bund stärker bei Abschiebungen unterstützen. Vereinbart wurde ein "Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr" einzurichten. Dieses soll umstrittene Sammelabschiebungen koordinieren und dazu etwa fehlende Dokumente beschaffen und Rücksprachen mit den Herkunftsländern halten. Die Länder wollen dafür Personal entsenden. Auf eine deutlichere Verschiebung der Kompetenzen konnten sich Bund und Länder nicht einigen: Die Einrichtung von "Bundesausreisezentren", die in den letzten Wochen des Aufenthalts nach Vorstellung des Bundes die Verantwortung für Ausreisepflichtige übernehmen sollen, wird laut Beschluss nur geprüft.



Um die Identität eines Flüchtlings klären zu können, soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) auf Smartphones und SIM-Karten zugreifen können. Bund und Länder betonten, dass das Vortäuschen einer Identität oder Straftaten eine schnelle Abschiebung zur Folge haben müssten.

Auch die freiwillige Rückkehr will die Bundesregierung fördern. Je früher sich Betroffene dazu entschließen, desto mehr Geld sollen sie erhalten. Dafür will der Bund in diesem Jahr zusätzlich 40 Millionen Euro bereitstellen. Weitere 50 Millionen sind für die Wiedereingliederung von Rückkehrern in ihrer Heimat vorgesehen. Über die Möglichkeiten zur Rückkehr sollen Asylsuchende mit schlechter Bleibeperspektive möglichst früh informiert werden.

Verabredet wurde auch eine Neuregelung für Ausreisepflichtige, "von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der Sicherheit ausgeht". Diese sogenannten Gefährder sollen leichter in Abschiebehaft genommen und einfacher überwacht werden können. Die zulässige Höchstdauer des Ausreisegewahrsams soll von vier auf zehn Tage verlängert werden.

Sind die Abschiebemaßnahmen überhaupt notwendig?

Auf den ersten Blick schon. Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) halten sich derzeit knapp 208.000 ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland auf. Die Kommunen rechnen damit, dass es bis Jahresende 450.000 werden könnten, weil immer mehr Asylanträge entschieden werden, die Menschen aber nicht schnell abgeschoben würden. "Dies würde mindestens drei Milliarden Euro kosten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Rheinischen Post mit Blick auf Kosten für Sozialleistungen und Unterkünfte.

Allerdings hat sich auch ohne die nun beschlossenen Maßnahmen zuletzt etwas getan: Im vergangenen Jahr wurden 25.375 Menschen abgeschoben, was im Vergleich zu 2015 einem Plus von 21,5 Prozent entspricht. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor. Auch die Zahl der finanziell geförderten freiwilligen Ausreisen erhöhte sich demnach um 45 Prozent auf rund 54.000.

Der überwiegende Teil der abgeschobenen Menschen kam aus den sechs Balkanstaaten, die zu sicheren Herkunftsländern erklärt worden sind. In die nordafrikanischen Staaten Tunesien, Algerien und Marokko wurden nur 400 Menschen abgeschoben, was aber immerhin eine Verdreifachung im Vergleich zu 2015 bedeutet. Nach Afghanistan wurden 67 Ausreisepflichtige abgeschoben, während es im Vorjahr nur neun Fälle waren. Die Zahlen erklären, warum die Bundesregierung trotz der fragwürdigen Sicherheitslage so interessiert daran ist, gerade mit diesen Ländern Rücknahmeabkommen abzuschließen.

Was wird an den Plänen kritisiert?

Während Politiker von SPD und CDU aus Bund und Ländern die Pläne loben, zeigt sich die NGO Pro Asyl skeptisch, was die neue Kompetenzkonzentration beim Bund angeht. Es habe "historische Gründe", dass die Macht des Bundes begrenzt sei.



Kritik kommt auch von der Opposition. Grünen-Chefin Simone Peter sagt im Interview mit dem Südwestrundfunk, statt sich auf die Rückführung zu konzentrieren, solle Deutschland sich lieber um die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen kümmern. Die Asylverfahren müssten deutlich verkürzt werden.