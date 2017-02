Bayerns Finanzminister Markus Söder hat deutlich mehr Abschiebungen gefordert. "Sammelabschiebungen mit gerade mal 20 Leuten sind ein Witz", sagte der CSU-Politiker der Welt am Sonntag einem Vorabbericht zufolge. "Es müssten Tausende sein, die abgeschoben werden." Der Bürger verstehe nicht, warum junge Deutsche Militärdienst in Afghanistan leisteten, afghanische Männer jedoch in Deutschland bleiben dürften. "

"Junge afghanische Männer sollten zurück in ihre Heimat können, um sich dort für Stabilität und Demokratie einzusetzen", so der CSU-Politiker weiter.



In der Politik tobt gegenwärtig ein Streit über Abschiebungen nach Afghanistan. Erst am Mittwoch waren 18 Afghanen mit der dritten Sammelrückführung von München nach Kabul geflogen worden. Im vergangenen Jahr schob Deutschland insgesamt 67 Ausreisepflichtige nach Afghanistan ab.

Grünen-Politiker forderten einen Stopp von Rückführungen in ein Land, das aus ihrer Sicht nicht sicher ist. Sie wollen eine Neubewertung der Sicherheitslage. Dagegen lehnt die CDU in Nordrhein-Westfalen einen pauschalen Abschiebestopp ab.



Jeder fünfte Antragssteller erhielt 2016 Asyl in Deutschland

Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) berichtet, lebten in Deutschland Ende Januar 12.581 ausreisepflichtige Afghanen. Unter ihnen seien aber nur 2.133 Menschen "vollziehbar ausreisepflichtig" gewesen. Die übrigen hätten eine Duldung etwa wegen schwerer Erkrankungen, der Sorge für minderjährige Kinder mit Aufenthaltsrecht oder ungeklärter Identitäten.

Im vergangenen Jahr schob Deutschland dem Bericht zufolge 67 Menschen nach Afghanistan ab, 2015 und 2014 waren es jeweils 9. Im Jahr 2016 hätten rund 127.000 Afghanen Asyl beantragt. Jeder Fünfte (20,2 Prozent) sei 2016 als Flüchtling nach der Genfer Konvention inklusive Asyl anerkannt worden. Weitere 35,6 Prozent hätten einen anderen Schutzstatus erhalten.

Bundes-SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte in der Saarbrücker Zeitung, das "Haupthindernis für schnelle Rückführungen liegt auf Bundesebene, nicht bei den Ländern". Oppermann kritisierte, dass die Bearbeitungszeit der Anträge beim BAMF weiter gestiegen sei. "Ein schnelles Asylverfahren und eine schnelle Rückführung sind wichtige Voraussetzungen für die Akzeptanz des Asylrechtes in Deutschland", so der SPD-Politiker.