Erst Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, jetzt Brandenburg: Deutschlandweit geht die Polizei derzeit gegen die Reichsbürger-Szene vor. Am Morgen durchsuchte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei Wohn- und Geschäftsräume in Cottbus. Die Razzia richtete sich gegen einen 55-Jährigen, der illegal mit Waffen gehandelt haben und darüber hinaus Schulden in Höhe von mehreren 10.000 Euro nicht beglichen haben soll, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei mit Haftbefehl festgenommen worden.

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an. Sie sprechen Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab und akzeptieren keine amtlichen Bescheide. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Die Bewegung wird inzwischen bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet der Bewegung rund 10.000 Menschen zu.

Bereits am Dienstag ging die bayerische Polizei unter anderem gegen Reichsbürger in Pliening nahe München vor. Dort befand sich das Zentrum des "Bundesstaats Bayern", den die Beschuldigten ausgerufen hatten. Die Durchsuchungen richteten sich gegen 16 Personen im Alter von 40 bis 62 Jahren. Die Verdächtigen werden der banden- und gewerbsmäßigen Urkundenfälschung verdächtigt und wurden vorübergehend festgenommen und befragt. Zudem konnte die Polizei in mehreren Wohnungen Waffen sicherstellen.



Bereits vor zwei Wochen war eine mutmaßliche rechtsextreme Terrorgruppe zerschlagen worden, deren Chef der Reichsbürger-Bewegung nahestehen soll. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt den 66-Jährigen, der sich selbst als keltischer Druide bezeichnet, mit Komplizen Anschläge auf Juden, Flüchtlinge und Polizisten vorgehabt zu haben. Im Oktober hatte ein Reichsbürger im bayerischen Georgensmünd bei einer Razzia einen Polizisten angeschossen, der seinen Verletzungen erlag.

Das brandenburgische Innenministerium geht davon aus, dass es etwa 300 sogenannte Reichsbürger in Brandenburg gibt. Für Bayern schätzt das dortige Innenministerium die Szene auf etwa 1.700, von denen etwa 340 eine Waffe besitzen.