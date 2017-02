Der CDU-Geheimdienstexperte Clemens Binninger hält die aktuelle Aufregung um den Bundesnachrichtendienst (BND) für übertrieben. Die Opposition und Journalistenverbände hatten sich am Freitag über einen Spiegel-Bericht empört, demnach der BND seit 1999 ausländische Journalisten überwacht hat. Diese Überwachungspraxis sei seit Monaten bekannt, sagte Binninger. Die Politik habe bereits Konsequenzen gezogen und etwa das BND-Gesetz verabschiedet.

Das Parlamentarische Kontrollgremium für die Geheimdienste (PKGr) habe Mitte 2016 in einem öffentlichen Bericht dargelegt, "dass in der Vergangenheit auch Medien in die strategische Fernmeldeaufklärung geraten waren", sagte Binninger, der Vorsitzender des Gremiums ist. Diese Erkenntnis sei durch eine Untersuchung einer Taskforce in der BND-Affäre ans Licht gekommen. Der BND sei damals zu Recht kritisiert worden.

Das Ende 2016 verabschiedete BND-Gesetz habe jedoch den Schutz von Deutschen und EU-Bürgern deutlich verbessert. "Die gezielte Überwachung und das Erfassen von EU-Bürgern ist mit dem neuen Gesetz nicht zulässig", sagte Binninger. Das gelte auch für Medienvertreter. Ausnahmen seien nur denkbar, wenn beispielsweise ein unmittelbarer Terrorbezug bestehe, "was sich angesichts von mehr als 3.000 IS-Kämpfern aus der EU nicht ganz ausschließen lässt". Hinzu komme das neu geschaffene und mit hochrangigen Juristen besetzte Unabhängige Gremium, das Entscheidungen über Abhöraktionen prüfe.

Das BND-Gesetz regelt das Überwachen von Telefon- und Internetverbindungen im Ausland. Die Bundesregierung hatte das Gesetz auf den Weg gebracht, nachdem der BND im Zuge der NSA-Affäre immer mehr kritisiert worden war. Unter anderem wurde ein Unabhängiges Gremium aus Richtern und Bundesanwälten errichtet, das zusätzlich zum PKGr den BND kontrollieren soll. Kritiker befürchten aber, dass das PKGr dadurch schlechter gestellt würde. Der ehemalige BND-Präsident Gerhard Schindler hatte beispielsweise gesagt, dass er es besser fände, die Kontrollgremien nicht noch weiter zu zersplittern, sondern sie zu stärken.

Journalistenverbände bereiten Klage gegen das BND-Gesetz vor

Die Organisation Reporter ohne Grenzen glaubt nicht, dass das BND-Gesetz die Überwachung ausländischer Journalisten unterbindet. Gemeinsam mit anderen Journalistenverbänden bereitet Reporter ohne Grenzen unter Federführung der Gesellschaft für Freiheitsrechte eine Verfassungsklage gegen das Gesetz vor. Die Überwachung sei ein "ungeheuerlicher Angriff auf die Pressefreiheit" und eine "neue Dimension des Verfassungsbruchs", hieß es. Auch der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) und Politiker der Linken und Grünen kritisierten das Vorgehen des BND und verlangten Aufklärung von der Bundesregierung.



Dem Spiegel zufolge wurden Büros in Afghanistan, Pakistan und Nigeria ausgespäht. Dokumente, die das Nachrichtenmagazin nach eigenen Angaben einsehen konnte, zeigten, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst mindestens 50 Telefon- und Faxnummern oder Mailadressen von Journalisten oder Redaktionen in seiner Überwachungsliste geführt habe. Betroffen seien unter anderem Anschlüsse der BBC, der New York Times und der Nachrichtenagentur Reuters.

Zu diesen Einzelfällen wollte sich der CDU-Politiker Binninger nicht äußern. Allerdings könne der BND nicht bei jeder Handynummer oder E-Mail-Adresse sofort erkennen, ob es sich um einen Medienvertreter handele. Denkbar sei auch, dass Nummern von Journalisten bei der Überwachung einer anderen Telefonnummer mit auftauchten. "In diesen Fällen muss dann im Nachhinein und im konkreten Einzelfall entschieden werden, ob die Erkenntnisse zum Beispiel einen Bezug zu Terror haben und ob es verhältnismäßig ist", sagte Binninger. Eine andere Möglichkeit bestehe kaum, denn von vornherein alle Telefonnummern von ausländischen Journalisten auszuschließen, sei "ein Ding der praktischen Unmöglichkeit".