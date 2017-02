Wenn am Sonntagnachmittag die Spitzen von CDU und CSU in München ihre zweitägige gemeinsame Präsidiumssitzung mit einem Grillabend beginnen, läuten sie damit offiziell den vereinten Bundestagswahlkampf ein. Am Montag wird die CSU nach eineinhalb Jahren Dauerfeuer Angela Merkel offiziell auch zu ihrer Kanzlerkandidaten erklären. Was aber nicht heißt, dass der Streit über die Flüchtlingspolitik zwischen den beiden Schwesterparteien damit beigelegt wäre.



CSU-Chef Horst Seehofer hat ihn nur des höheren Wahlinteresses wegen erst einmal vertagt – weil er sich mit seiner Forderung nach einer Obergrenze gegen Merkel nicht durchsetzen konnte und weil es ihm womöglich sogar vielversprechender erscheint, mit gegensätzlichen Positionen in dieser Frage ein breiteres Wählerspektrum abzudecken.



In ihrem vierten Wahlkampf muss Merkel nun zum ersten Mal um den Rückhalt in der Union ringen, zumal es auch in der CDU nach wie vor Vorbehalte gegen ihren Flüchtlingskurs gibt. Und nebenher muss sie nach außen gleich an zwei Fronten Wahlkampf machen: gegen die AfD und gegen den neuen SPD-Hoffnungsträger Martin Schulz. Das wird sich zu einem inhaltlichen Dilemma auswachsen, welches die Wahlkampfstrategen im Adenauer-Haus und in der Münchner CSU-Zentrale wohl gerade erst zu begreifen beginnen.







Denn zumindest die CDU hatte sich bislang immer darauf verlassen können, die Mitte fest besetzt zu halten. Und sie hatte zudem diesmal darauf hoffen können, einige sozialdemokratische und Grünen-Wähler abzugreifen, die einem Gegenkandidaten Sigmar Gabriel nicht gefolgt wären, dafür aber Respekt für die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin haben.



Neuland für Merkel

Jetzt aber kommt Martin Schulz, der von links bis in die Mitte hinein begeistert. In sozialen Netzwerken jubeln junge Menschen dem SPD-Kandidaten ganz unironisch unter den Hashtags #Gottkanzler und #MEGA (Make Europe Great Again) zu. Ein Warnzeichen für die Union, die bisher überwiegend glaubte, gegen den erwarteten Kandidaten Gabriel einen leichten Wahlsieg einfahren zu können. CDU-Politiker warnen deshalb bereits vor dem Unionsspitzentreffen, Schulz ernst zu nehmen.



Der aktuelle Deutschlandtrend von Infratest dimap untermauert den Hype um den bisherigen Präsidenten des Europaparlaments. Im direkten Vergleich zwischen Merkel und Schulz liegt der Sozialdemokrat inzwischen vorn. Dazu elektrisiert Schulz die Genossen wie lange nicht mehr und beschert der SPD ungeahnte Spitzenwerte in den Umfragen.



Das alles ist Neuland für Merkel. Sie war es bislang gewohnt, mit sattem Vorsprung und einer geeinten Union Wahlkampf zu machen. Kann sie auch gegen erhebliche Widerstände und einen starken Herausforderer gewinnen?