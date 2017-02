Anderthalb Jahre lang schienen die Rollen in der deutschen Politik vertauscht: Die schärfste Kritik an der Regierung kam aus den eigenen Reihen, während Teile der Opposition der Kanzlerin applaudierten. Im Streit um die Flüchtlingspolitik ließ CSU-Chef Horst Seehofer keine Möglichkeit zur Eskalation aus, drohte der Regierung, die von seiner Partei mitgetragen wurde, sogar mit einer Verfassungsklage. Selbst ein Bruch der seit Jahrzehnten andauernden Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU schien nicht ausgeschlossen. Und nach jeder CDU-Niederlage bei den Landtagswahlen des vergangenen Jahres und jedem AfD-Sieg wurde der Lärm aus München lauter. Und jetzt?

Sieben Monate vor der Bundestagswahl sitzt Horst Seehofer Seite an Seite mit Angela Merkel in München in einem Raum voller Journalisten, als wäre nie was gewesen. "Wir haben eine ausgezeichnete Bundeskanzlerin", lobt der CSU-Chef. Er habe seiner Partei vorgeschlagen, gemeinsam mit Merkel in den Wahlkampf zu ziehen und dafür große Zustimmung erfahren. Die so Umworbene bedankt sich für die Gastfreundschaft. Beide Parteivorsitzende wollen nach der gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU eigentlich nur über das Verbindende reden. Sie wissen: Mit einem Kanzlerkandidaten Martin Schulz, der die SPD einer neuen Umfrage zufolge sogar schon vor die Union katapultiert hat, können sie sich Zwietracht nicht mehr leisten.



Beim zentralen Streitpunkt der vergangenen Monate, Seehofers Forderung nach einer Flüchtlingsobergrenze, gibt es allerdings noch immer keine Lösung. "Diesen Dissens haben wir beschlossen zu respektieren und nicht zuzukleistern", hält Merkel fest. "Da haben wir unterschiedliche Auffassungen", sagt Seehofer. Zu seiner Aussage, keinen Koalitionsvertrag ohne Obergrenze zu unterschreiben, stehe er weiter. Das heißt im Klartext: Wenn die Union die Wahl gewinnt, wird einer von beiden sein Wahlversprechen brechen müssen.



Bundestagswahl - Merkel und Seehofer wollen gemeinsam in den Wahlkampf ziehen Die Obergrenze für neu eintreffende Flüchtlinge bleibt aber Streitthema zwischen CDU und CSU. © Foto: Reuters TV

Merkel erwiedert gelassen: "Ich befasse mich erst mal damit, wie wir die Wahl gewinnen." Gibt dann aber wenigstens zu: "Wir haben es in den letzten Monaten nicht immer leicht gehabt miteinander." Der CSU-Chef hat seine eigene Interpretation der letzten Monate parat: "Wir haben in den vergangenen Jahren manche intensive Diskussion geführt, aber immer ohne persönliche Verletzungen und im Respekt füreinander."

Gemeinsame Positionen

Die zweitägige Klausur in der CSU-Parteizentrale lief offiziell unter dem Titel "Zukunftsgipfel". Wobei nur die Teilnehmer genau wissen, was sich hinter den verschlossenen Türen des CSU-Glaspalasts im Münchner Norden abgespielt hat. Vielleicht eine Generalprobe? Das lässt zumindest die Aufführung vom Montagmorgen vermuten. Denn alle Darsteller des großen Unions-Theaters beherrschen ihre Rolle perfekt. Als die Präsidiumsmitglieder einer nach dem anderen an der Journalistentraube vorbei die Tagungsräume betreten, klingt es, als hätten sie ihren Text auswendig gelernt.



Man sei sich "sehr einig" gewesen, säuselt Julia Klöckner (CDU) in die Kameras. Es bestehe "große Einigkeit", findet Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU), "die Bürger können eine geschlossene Union erwarten." "Sehr sehr einig" seien CDU und CSU, sekundiert noch Hessens Ministerpräsident Vokler Bouffier (CDU). Und dass man sich manchmal uneinig sei, sei ja normal, "schließlich sind CDU und CSU zwei verschiedene Parteien", findet Jens Spahn, Staassekretär im Finanzministerium (CDU).



"Steuerung von Einwanderung"

Die angepriesenen Gemeinsamkeiten haben die beiden Schwestern in einem fünfseitigen Papier festgehalten. Es umreißt "sechs Zukunftsbereiche": Zusammenhalt der Gesellschaft, Umweltschutz, Digitalisierung, Bevölkerungsentwicklung und Migration sowie innere und äußere Sicherheit und Europa. Darin wimmelt es vor allem von Allgemeinplätzen vom Kaliber: "Wohlstand (...) hängt davon ab, dass unsere Volkswirtschaft wettbewerbsfähig bleibt", "Europa ist unsere Zukunft" oder "Das Ehrenamt bedarf unserer Anerkennung." Unter Punkt fünf, Migration, heißt es lediglich: "Deutschland braucht ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung."



Und die weiter bestehenden Differenzen nicht nur in der Flüchtlingspolitik sondern auch beim Thema Mütterrente, bei Steuerfragen oder in der Außenpolitik? Die sollen selbstverständlich kein Hindernis für einen gemeinsamen Wahlkampf sein. Dahinter dürfte wohl auch das Kalkül stecken, so erst recht für eine große Bandbreite von Wählern attraktiv zu sein. Während die CSU den harten konservativen Vorstopper gibt, soll die CDU die liberale Mitte der Gesellschaft integrieren, darunter all jene, die Merkel gerade wegen ihrer Flüchtlingspolitik gut finden. Ob die Union diesen inneren Widerspruch schultern kann, ist aber völlig offen.

Seehofers riskantes Spiel

Ein bisschen dafür sein und ein bisschen dagegen, abhängig von der Tageslaune, das kann Seehofer eigentlich gut. In München hat er den Beinamen "Dreh-Hofer", weil er sich wie der Wetterhahn im Wind drehe und ähnlich flexibel seine Meinung revidiere. So hat er zum Beispiel 2013 die Studiengebühren in Bayern selbst abgeschafft, noch bevor es zu einem entsprechenden Volksbegehen kommen konnte, das er stets bekämpft und abgelehnt hatte. Eben noch gegen die Kanzlerin, nun mit ihr – für Seehofer ist das kein Problem. Die Frage ist nur: Nehmen ihm die Wähler das ab?



Ein warnendes Beispiel könnte da die Europawahl 2014 sein. Damals hatte Seehofer versucht, im Wahlkampf gleichzeitig für und gegen Europa zu sein. Doch die Strategie ging nicht auf, die CSU verlor Stimmen, die AfD gewann auch in Bayern.

Auch jetzt ist das Gemurre an der CSU-Basis kaum zu überhören. Im Netz entrüsten sich CSU-Wähler, ihr Parteivorsitzender sei eingeknickt vor der Kanzlerin. Ex-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich befand in einem Zeitungsinterview, die "Euphorie" für Merkels Kandidatur sei "höchst begrenzt". Nach der einjährigen Totalopposition muss jedes Einlenken wie ein Einknicken aussehen.

Wohl auch deshalb, um die Basis beider Parteien nicht weiter zu strapazieren, blieb in München vieles im Vagen. Ein gemeinsames Wahlprogramm wollen die beiden Generalsekretäre erst im Juli vorstellen.