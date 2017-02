Die Partei Die Linke hat eine Aktuelle Stunde zum Fall des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel im Bundestag beantragt. Bei der Debatte solle es in der kommenden Woche um die Haltung der Bundesregierung zu Yücel und allen anderen inhaftierten Journalisten in der Türkei gehen, teilte die Fraktion mit. Auf Twitter kritisierten mehrere Politiker der Linken den Umgang der Bundesregierung mit dem Fall Yücel.



"Viel zu harte Entscheidung", nennt @sigmargabriel die Haft. Als gäbe es eine juristische Grundlage.#FreeDenizhttps://t.co/TPBB8BC7Vl — Harald Petzold - MdB (@HPetzold) 28. Februar 2017

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Entscheidung für Yücels Untersuchungshaft als "bitter und enttäuschend" bezeichnet. Die Bundesregierung erwarte, "dass die türkische Justiz in ihrer Behandlung des Falles Yücel den hohen Wert der Pressefreiheit für jede demokratische Gesellschaft berücksichtigt", sagte Merkel. Auch Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sprach von einer "viel zu harten und deshalb auch unangemessenen Entscheidung".

Auch die Grünen forderten von der Bundesregierung ein entschiedeneres Auftreten im Fall Yücel. "Die Regierung muss jetzt die Freilassung Yücels fordern", sagte der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour am Dienstag in Berlin. Er warf der Bundeskanzlerin vor, sich durch ihre Türkei-Politik "in die Geiselhaft Erdogans begeben" zu haben. Nouripour kritisierte, dass die Regierung sich bisher auf die Forderung nach einem fairen Verfahren für den inhaftierten Welt-Korrespondenten in der Türkei beschränke. "Wir haben gesehen, dass es ein faires Verfahren für Yücel nicht gibt", sagte er.



Der Welt-Korrespondent war in der Türkei nach rund zweiwöchigem Polizeigewahrsam am Montagabend in Untersuchungshaft genommen worden. Diese kann fünf Jahre dauern, bis es zur Freilassung oder zu einem Prozess kommt, in dem die Schuldfrage geklärt wird. Yücel wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen. "

FDP-Parteichef Christian Lindner forderte von der Bundesregierung wegen des Falls Yücel, nun Auftritte des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Deutschland abzusagen. "Nach dieser Entscheidung der eben nicht mehr unabhängigen Justiz in der Türkei halte ich auch Auftritte des Präsidenten Erdoğan in Deutschland für ausgeschlossen. Die Bundesregierung kann und muss das verhindern", sagte Lindner der Heilbronner Stimme.

AKP-Abgeordneter kritisiert U-Haft

Auch in der türkischen Regierungspartei AKP stieß die Untersuchungshaft auf Kritik. Er sehe "die Gerichtsentscheidung kritisch", sagte der deutsch-türkische Abgeordnete und Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Parlament, Mustafa Yeneroğlu. "Ohne Einzelheiten zu kennen und soweit ich den Berichten entnehmen kann, denke ich, dass der Propagandabegriff zu weit ausgelegt worden ist." Yeneroğlu warf Yücel zugleich vor, "mehr Aktivist als Journalist" zu sein. "Seine Berichte über die Türkei sind meistens von tiefen persönlichen Ressentiments geprägt, entsprechend auch extrem verzerrt, er fokussiert und überspitzt, wo es seinem Bild passt und blendet aus, wo es dem eigenen Weltbild nicht entspricht", sagte Yeneroğlu.

Der SPD-Außenpolitiker Niels Annen sieht die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in Istanbul als Gefahr für die bilateralen Beziehungen zur Türkei. "Die türkische Führung muss wissen: Das ist nicht irgendein Fall, sondern wir werden uns mit allen Möglichkeiten, die uns rechtlich, aber auch politisch zur Verfügung stehen, dafür einsetzen, dass Herr Yücel schnellstmöglich auf freien Fuß gesetzt wird", sagte Annen im ZDF-Morgenmagazin. "Dieser Fall hat das Potenzial, die eh schon sehr angespannten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei noch weiter zu belasten. Wir wollen das nicht. Aber wir können auch nicht einfach schweigen, wenn hier grundlegende Freiheiten von einem Land verletzt und ignoriert werden."

"Teil des Systems"

Der Vorstandsvorsitzende des Springer-Verlags, in dem auch die Welt erscheint, nannte Yücels "Behandlung als Verbrecher" ein Signal. "Sein Fall ist kein Einzelfall, er ist Teil eines Systems, von neuer Qualität ist er nur deshalb, weil hier der Korrespondent einer nichttürkischen Zeitung betroffen ist", schrieb Mathias Döpfner in einem Welt-Beitrag.

In mehreren deutschen Städten sind am Dienstag Demonstrationen für die Freilassung von Deniz Yücel und anderen inhaftierten Journalisten geplant. In Köln will die Initiative Free Deniz mit 30 bis 50 Autos am Nachmittag durch die Kölner Innenstadt fahren. In der Bielefelder Innenstadt soll es eine einstündige Mahnwache geben. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu rief zu einem Protest um 17 Uhr vor der Türkischen Botschaft in Berlin-Tiergarten auf, außerdem soll es vorher einen weiteren Autokorso geben. Auch in Wien und Zürich sind um 16.30 Uhr Autokorsos geplant.