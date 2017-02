Die Humboldt-Universität (HU) zieht die Kündigung des Soziologen und ehemaligen Staatssekretärs Andrej Holm zurück. Es werde jetzt nur eine Abmahnung statt einer Kündigung geben, teilt die HU am Freitagmittag mit. Die HU hatte Holm wegen Falschangaben zu seiner Stasi-Vergangenheit am 18. Januar gekündigt – kurz nachdem Holm von seinem Amt als Berliner Staatssekretär entlassen wurde.

Holm habe an diesem Freitag in einer Erklärung gegenüber der HU erstmalig zugegeben, Falschangaben gemacht zu haben, und dies bedauert, heißt es in der Mitteilung der HU. Holm wird darin mit dem Worten zitiert: "Ich bin mir heute bewusst, dass ich gegenüber der HU objektiv falsche Angaben hinsichtlich meiner Tätigkeit für das MfS gemacht habe. Ich bedauere das und ebenso, dies nicht sofort gegenüber der HU zum Ausdruck gebracht zu haben."

Für die HU stelle sich vor dem Hintergrund der neuen Erklärung und der Klarstellung Holms "die Frage neu, inwieweit das Vertrauensverhältnis zwischen der HU und Herrn Holm gestört ist", heißt es weiter in der Erklärung der Uni. HU-Präsidentin Sabine Kunst siehe das Vertrauensverhältnis zwar weiter als gestört, "aber nicht mehr als vollständig zerstört" an und habe daher entschieden, statt einer Kündigung eine Abmahnung auszusprechen. Kunst erklärte, es sei "erfreulich, dass wir mit Herrn Holm zu einer gemeinsamen Lösung gekommen sind und damit seine Expertise im Lehrbereich Stadtsoziologie der HU auf diese Weise für Lehre und Forschung erhalten können."

Holm ist laut HU derzeit bis Ende 2018 beurlaubt. Ob er jetzt früher an die Uni zurückkehren wird, ist noch unklar. Arbeitsrechtler hatten Holm gute Chancen eingeräumt, gegen die Kündigung zu klagen.