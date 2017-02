Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat sich für eine rasche Umsetzung eines Ein- und Ausreiseregisters in Europa ausgesprochen. Bei der Eröffnung des Europäischen Polizeikongresses in Berlin sagte er, Europa müsse wissen, wer einreise und hier unterwegs sei. Das Register solle in diesem Jahr zwischen den EU-Staaten rechtlich abgesichert und bis zum Jahr 2020 umgesetzt werden.



Ein solches System bedeute einen "ungeheuren Sicherheitsgewinn" und wäre durch keine nationalstaatlichen Maßnahmen besser umzusetzen, sagte der CDU-Politiker. Notwendig sei zudem ein besserer Austausch von Informationen. So sollten die verschiedenen Datennetze zu Migration, Visa und Sicherheit miteinander verknüpft werden. Zudem plädierte er für einen wirksameren Schutz der europäischen Außengrenzen. Die Grenzschutzagentur Frontex sei bereits zu einer Art Küstenwache ausgebaut geworden.

Im Falle eines neuen Massenandrangs von Flüchtlingen sei er für einen Krisenmechanismus. Es müsse dann unter Wahrung des Völkerrechts an sicheren Orten außerhalb der EU entschieden werden, wer als Schutzbedürftiger nach Europa komme. Die Debatte über solche Zentren sei richtig.



De Maizière mahnt seit Längerem einen besseren Austausch sicherheitsrelevanter Daten in Europa an. Dem stehen etwa datenschutzrechtliche Gründe entgegen. Zuletzt wurde nach dem Anschlag des Tunesiers Anis Amri auf einen Berliner Weihnachtsmarkt Kritik an der mangelnden Verzahnung geäußert.