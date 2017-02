Die Kommentatoren sind sich einig, dass es Frank-Walter Steinmeier nicht schwerfallen wird, das Amt des Bundespräsidenten auszufüllen. Die Fußstapfen seiner Vorgänger, wie die von Joachim Gauck, seien zwar groß, aber nicht zu groß, schreibt Jasper von Altenbockum in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Dennoch sind die Erwartungen an Steinmeier größer als früher. Das liegt an den Zeiten, in denen wir leben, an Populismus und Polarisierung. Es liegt aber auch daran, dass besonders in solchen Zeiten die Vorstellung, es gebe so etwas wie Überparteilichkeit, in die Irre führt." Die Wahl Steinmeiers habe daraus bestanden, keine andere Wahl gehabt zu haben.



"Die Wahl folgte einem Drehbuch, das schon lange geschrieben war. Dabei könnte mehr Wettbewerb Deutschland möglicherweise mehr einen als die überparteiliche Harmonie", schreibt die Baseler Zeitung. Auch Altenbockum meint, für die politische Kultur sei die Wahl in etwa so förderlich wie eine große Koalition. "Gerade der Mangel an Wettbewerb, die "Alternativlosigkeit", nährt das Bedürfnis nach Ecken und Kanten, nach Polarisierung, nach etwas Stärkerem als dem 'Mainstream'."

Als richtungweisend für den Fortbestand einer großen Koalition sieht Thorsten Krauel von der Welt die Wahl, denn: "Die beiden großen Parteien haben sich auf einen Kandidaten geeinigt." Rot-Rot-Grün hat den Test in der Bundespolitik seiner Meinung nach nicht bestanden: "Die Linke präsentierte einen Gegenkandidaten und jubelte bei dessen 128 Stimmen, die Grünen verharrten zersplittert in der Deckung. Wer das als Ermutigung für die Bundestagswahl empfinden will, mag es tun." Steinmeier sei ein guter Präsident für Deutschland, da er "für das Gegenteil zornigen Politisierens einschließlich der in solchen Kreisen üblichen monokausalen Schuldzuweisungen" stehe. Er verkörpere in unruhigen Zeiten Ruhe und Stabilität.



Erfahrener Berufspolitiker

Die persönlichen Vorzüge des neuen Bundespräsidenten hebt auch Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung hervor. Keiner kenne die Welt und ihre Krisenherde so gut wie Steinmeier, der erfahrene und gebildete Berufspolitiker, schreibt er. Und: "Zuhören kann der neue Bundespräsident, das gehört zu den Stärken seiner Diplomatie." Auch wenn er nie so eine furiose Rede halten werde, wie Bundestagspräsident Norbert Lammert zum Auftakt der Bundesversammlung. Dafür sei seine Dankesrede nach der Wahl von einer herzhaften Kürze geprägt gewesen: "Wenn das Fundament anderswo wackelt, dann müssen wir umso fester zu diesem Fundament stehen", sagte Steinmeier und Prantl befindet: "Das war der schönste Satz seiner Rede, eingerahmt von der Aufforderung, 'Mut' zu zeigen. Diesen Mut näher zu beschreiben und diesen Mut auch selbst zu zeigen – dazu wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier noch viel Gelegenheit haben." Damit wendet er sich auch gegen einen Kommentar des schweizerischen Tages-Anzeigers, der Steinmeier als "Meister der gepflegten Langeweile" betitelte.

Dass der ehemalige Außenminister im Amt des Bundespräsidenten besser aufgehoben ist als im Auswärtigen Amt, befindet Jörg Quoos von der Berliner Morgenpost: "Der diplomatische, verbindliche Ton und der Glaube an den Sieg des Guten liegen in Steinmeiers Genen. Er konnte offenbar nicht aus seiner Haut, wenn er sich als Außenminister auch zu den hässlichsten Schauplätzen der Weltpolitik gelegentlich erstaunlich moderat geäußert hat." Seine Verbindlichkeit und Nachdenklichkeit würden ihm im neuen Amt sicher nützen. "Aber er wird erst dann ein großer Bundespräsident, wenn er die große Freiheit des Amtes erkennt, politisch unbequem zu sein und Missstände mutig zu benennen."

Ähnlich kommentiert Reinhard Zweigler in der Mittelbayerischen Zeitung: "In schwieriger Zeit ist es gut, einen wortmächtigen Präsidenten zu haben. Einen, der sowohl zuhören, als auch Wahrheiten aussprechen und Mut machen kann. Steinmeier erfüllt diese Anforderungen wie kaum ein anderer. Als internationaler Krisenmanager hat er sich bewährt, nun muss er mit dafür sorgen, dass Deutschland zusammenbleibt und nicht vom Gift des populistischen Nationalismus zerfressen wird. Steinmeier ist in gewisser Weise der deutsche Gegenentwurf zu Donald Trump."

Als Gegengewicht zu Trump sieht auch die Passauer Neue Presse die Rolle des neuen Bundespräsidenten: "Ja, Steinmeier ist einer aus dem politischen Establishment. Und das ist gut so. Denn es bedeutet, dass er, anders als Trump, all die parlamentarischen Umgangsformen und die demokratischen Traditionen pflegt – und ihren immensen Wert kennt." Steinmeier wisse, was das Amt des Bundespräsidenten bedeute, nämlich Politik nicht mehr selbst gestalten zu können, sondern allein mit der Kraft des Wortes und der Autorität des Amtes die Menschen, die Werte und die Demokratie zu schützen. "Er wird, nein: Er muss der Gegenspieler des Populismus sein."

Dabei wirke Steinmeier aber nicht so frei wie Joachim Gauck, schreibt die tschechische Lidové Noviny: "Im Vergleich zu seinen Vorgängern wirkt Steinmeier wie ein pflichtgetreuer Staatsbeamter. Vielleicht spiegelt das wider, dass Deutschland bei seiner Suche nach einer neuen, emanzipierteren Rolle im post-amerikanischen Europa niemanden braucht, der es an unangenehme Dinge erinnern könnte."