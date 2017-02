ZEIT ONLINE: Frau Barley, erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit Martin Schulz?

Katarina Barley: Vor vielen Jahren habe ich ihn als einfaches SPD-Mitglied zum Thema Europa in Trier gehört und mir ist es gegangen wie so vielen: Seine Leidenschaft und seine klare Haltung haben mich begeistert. Martin Schulz kommuniziert auf Augenhöhe, er hört zu. Er zeigt aber auch klare Kante. Das braucht es in Zeiten, wo das Verächtlichmachen von Demokratie und Politik Konjunktur hat.

ZEIT ONLINE: Wo ist der Unterschied zu Sigmar Gabriel, der auch als volksnah gilt?



Barley: Gabriel kann gut mit den Menschen, aber er sagt von sich auch, er sei aufbrausend und ecke immer mal wieder an. Schulz' rheinisches Temperament ist auch impulsiv und leidenschaftlich, dabei offen und humorvoll.

ZEIT ONLINE: Gabriel spricht rückblickend von einem Seiltanz: Bei den schwierigen Themen sei er von der Partei allein gelassen worden und unten habe die SPD-Führung gestanden und interessiert beobachtet, ob er wackelt oder abstürzt. Das klingt sehr einsam.

Barley: Bei den großen Streitthemen Vorratsspeicherung und Ceta hat die engere Parteiführung immer an seiner Seite gestanden. Aber er hat das offenbar anders empfunden, das muss man akzeptieren.

ZEIT ONLINE: Nun ist Schulz Kanzlerkandidat und auch er setzt auf Gefühle und seine sozialdemokratische Aufstiegsgeschichte. Wann hören wir denn mal ein paar Inhalte von ihm, zum Beispiel, ob er eine Vermögenssteuer will oder nicht?

Katarina Barley Seit Dezember 2015 ist Barley die Generalsekretärin der SPD. Die 48-jährige Bundestagsabgeordnete war früher wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundesverfassungsgericht und später Richterin am Landgericht Trier sowie am Amtsgericht Wittlich.

Barley: Martin Schulz hat klar gemacht, dass er Politik nicht mit Kampfbegriffen, sondern mit Haltung machen will. Ihm geht es um eine gerechtere Gesellschaft und da hat er bereits wichtige Punkte benannt. Sei es bei der Entlastung von Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, der gleichen Besteuerung von Einkommen aus Kapital und Arbeit oder dem energischen Vorgehen gegen diejenigen, die sich auf Kosten unserer Gesellschaft bereichern.

ZEIT ONLINE: Sie planen den Bundestagswahlkampf für die SPD. Wird die Wahl im Internet entschieden?

Barley: Das Internet spielt eine viel größere Rolle als bei früheren Wahlen, weil es sich verändert hat. Denjenigen, die Politik machen eröffnet es Möglichkeiten, mit Bürgern direkt in Kontakt zu kommen. Nur ein Beispiel: Ich habe letztens ein Video gedreht zum NPD-Verbot, weil ich das als ehemalige Mitarbeiterin des Bundesverfassungsgericht gut erklären kann. Das haben 25.000 Menschen geschaut, bestimmt nicht nur Sozialdemokraten. Wir sehen aber auch noch ganz andere Möglichkeiten, wie wir neue, digitale Formate für unsere Arbeit nutzen können. Anfang März veranstalten wir beispielsweise einen Hackathon im Willy-Brandt-Haus. Da kommen Programmierer, Entwickler und Kreative zusammen, um gemeinsam neue Tools zu entwickeln. Ziel ist es, digitale Lösungen zu finden, die dazu beitragen, unsere Demokratie zu stärken.

ZEIT ONLINE: Wie wollen Sie Martin Schulz denn digital verkaufen? Und haben Sie dabei Vorteile gegenüber der Union?



Barley: Martin Schulz ist ja bereits jetzt so etwas wie ein Internetstar. Ich war total überrascht, was da für eine innovative Unterstützung für seine Kandidatur aus dem Netz kam. Memes, Schulz-Lieder und ganze Gruppen mit mehreren Tausend Teilnehmern, die ihn mit viel Kreativität unterstützen. Von einem derartigen digitalen Potenzial können andere nur träumen. Das Schöne an Martin Schulz ist doch, dass man ihn gar nicht verkaufen muss.