Die jüngsten Abschiebepläne von Bund und Ländern dienen nach Auffasung der Linkspartei vor allem als Wahlkampfhilfe für Rechtspopulisten. "Angela Merkel hat für ihre erneute Kanzlerkandidatur CSU-Positionen übernommen", sagte dr Vizefraktionsvorsitzende Jan Korte in Berlin. "Das ist Wasser auf die Mühlen von Rechtsaußen. Verantwortungsvoll wäre es, ein Paket zu schnüren für Integration und die Bekämpfung von Fluchtursachen."

Bund und Länder hatten sich am Donnerstagabend auf ein 15-Punkte-Paket verständigt, um abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben. Das linksregierte Thüringen übte in einer Protokollnotiz Kritik an den Plänen und dem Verfahren. Thüringens Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sagte, viele der in Sonder-Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) beschlossenen Punkte könnten die Zahl der Rückkehrer mangels Umsetzbarkeit nicht erhöhen. Anreize zur Integration würden durch steigenden Abschiebedruck vermindert.

Hoff kritisierte, dass Vereinbarungen der Merkel-Koalition der kurzfristig anberaumten Sonder-MPK vorgelegt worden seien. Das bilde die Mehrheitsverhältnisse der teils links und grün regierten Länder nicht ab. Der Abschiebekurs diene vor allem dazu, das Geschäft der AfD zu betreiben. "Man kann die AfD nicht bekämpfen, indem man ihre Positionen übernimmt." Richtig sei es hingegen, dass es bessere Abstimmungen zwischen Bund und Ländern geben solle etwa bei IT-gestützten Verfahren und dem Vorgehen gegenüber Personen, die die Sicherheit gefährdeten.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) bekräftigte indes die Auffassung, Bund und Ländern müssten bei Abschiebungen schnell und konsequent durchgreifen. "Nur wenn wir unsere Regeln durchsetzen, werden wir die Akzeptanz für Zuwanderung dauerhaft erhalten", sagte Maas nach dem Treffen. "Wer vollziehbar ausreisepflichtig ist, der muss unser Land auch verlassen", ergänzte der Minister. Die Beratungen mit den Ländern hätten vernünftige Ergebnisse gebracht, die nun zeitnah umgesetzt werden müssten.