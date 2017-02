Die SPD in Nordrhein-Westfalen zieht mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in den Wahlkampf. Kraft wurde bei einer Parteikonferenz in Düsseldorf von den 422 Delegierten einstimmig auf Platz 1 der Landesliste gewählt. Die 55-Jährige, die ihre Partei zum dritten Mal in Folge in eine Landtagswahl führt, hatte keinen Gegenkandidaten. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen findet am 14. Mai statt.



Bei der Landtagswahl 2012 war Kraft mit 99,3 Prozent und 2010 ebenfalls einstimmig zur Spitzenkandidatin gekürt worden. Kraft regiert das bevölkerungsreichste Bundesland seit 2010 mit einer rot-grünen Koalition – bis 2012 in einer Minderheitsregierung.



Der Bundesregierung warf Kraft in einem Interview mit dem Spiegel Chaos in der Flüchtlingspolitik vor. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) könne bisher nicht erklären, wie er sich die sogenannten Ausreisezentren vorstelle, die der Bund einrichten wolle. De Maizière müsse auf die offenen Fragen "bald eine Antwort geben".



In zwei bestehenden Zentren in Bayern sollten eigentlich alle Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern aufgenommen werden, um sie direkt zurückführen zu können und die Verfahren zu beschleunigen. "Jetzt hören wir, dass dort nur Flüchtlinge, die in Bayern ankommen, untergebracht sind", sagt Kraft. Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern würden nach wie vor auf alle Bundesländer verteilt.

Das Hauptproblem, so Kraft, seien jedoch die 3.300 Menschen aus Nordafrika, die sich nicht abschieben ließen, weil ihre Identität nur schwer festgestellt werden könne. Angela Merkel (CDU) habe im Gespräch mit dem tunesischen Ministerpräsidenten "offenbar nichts Handfestes erreicht". Auch die bisherigen Gespräche von de Maizière mit Tunesien, Algerien und Marokko hätten nicht weitergeholfen. "Das kann so nicht bleiben, das haben alle Ministerpräsidenten vor gut einer Woche im Kanzleramt deutlich gemacht."

Bei dem Treffen am 9. Februar hatten die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der Kanzlerin über einen 16-Punkte-Plan zur effizienteren Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern diskutiert. Dieser sieht etwa den Aufbau eines gemeinsamen Abschiebezentrums sowie finanzielle Anreize bei freiwilliger Ausreise vor.