SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die Union aufgefordert, einer gesetzlichen Begrenzung von Managerbezügen zuzustimmen. "Wenn ein Manager 200-mal so viel verdient wie ein Angestellter, verletzt das das Gerechtigkeitsgefühl der Leute. Da ist etwas aus dem Ruder gelaufen", sagte Schulz der Passauer Neuen Presse. "Wir brauchen eine gesetzliche Regelung, die Gehaltsexzessen in den Vorstandsetagen der DAX-Konzerne einen Riegel vorschiebt." Das erwarteten auch viele Mittelständler, die keine Lust hätten, für die Übertreibungen in einzelnen Konzernen in Mithaftung genommen zu werden, so Schulz

Die SPD-Bundestagsfraktion hatte Pläne vorgestellt, die unter anderem vorsehen, die steuerliche Absetzbarkeit der Managergehälter von Aktiengesellschaften und vergleichbaren Kapitalgesellschaften bei 500.000 Euro im Jahr zu deckeln. Die Union will sich dagegen bei einer Neuregelung darauf konzentrieren, die Festlegung der Managergehälter "im Einzelnen" der Aktionärs-Hauptversammlung eines Unternehmens zu übertragen. Schulz forderte die Union auf, klar Position zu beziehen. "Wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, CDU und CSU müssen jetzt Farbe bekennen", sagte der Kanzlerkandidat der Passauer Neuen Presse.

Arbeitgeber kritisieren Schulz

Vertreter aus dem Arbeitgeberlager kritisierten unterdessen weitere Reform-Vorschläge von Martin Schulz. "Offenbar will die SPD einen Wahlkampf mit Emotionen führen", sagte die Chefin des Chemie-Arbeitgeberverbandes BAVC, Margret Suckale, der Rheinischen Post. "Soziale Gerechtigkeit ist natürlich ein wichtiges Thema, aber Martin Schulz hat zuletzt das falsche Bild einer zerrissenen Gesellschaft gezeichnet", sagte Suckale. Als Beispiel nannte sie Schulz' Äußerungen zu "40 Prozent Befristungen". Der Durchschnitt befristeter Arbeitsverhältnisse in der Industrie liege gerade einmal bei etwa zehn Prozent, sagte Suckale.

Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger bezeichnete die von Schulz ins Spiel gebrachte Verlängerung des Arbeitslosengeldes als "Salto rückwärts". Schulz selbst habe im Februar 2014 gesagt, dass Deutschland dank der Agenda 2010 so wirtschaftlich gut dasteht. "Und jetzt, da es ihm in den Wahlkampf passt, zeichnet er ein gänzlich anderes Bild unseres Landes", kritisierte Dulger. "Dieses Deutschland ist das beste, was wir je hatten", sagte der Gesamtmetall-Präsident. Ängste vor sozialem Abstieg zu schüren, sei abstrus. Er hoffe, dass sich der Wahlkampf versachliche.

Schulz plädiert vor allem für Korrekturen an der Agenda 2010: Er will das Arbeitslosengeld I länger auszahlen als bisher und hat dabei vor allem die Arbeitslosen ab 50 Jahren im Visier. Sie haben es nach einem Jobverlust oft schwer, wieder Arbeit zu finden. Detaillierte Vorschläge dazu hat Schulz bislang nicht vorgelegt. Zudem will die SPD die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse reduzieren..