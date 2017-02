Etwa 160 Abgeordnete aller Fraktionen des Bundestages fordern die Freilassung des in Ankara inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel. In einem offenen Brief an den türkischen Botschafter in Berlin, Ali Kemal Aydin, rufen sie die Türkei auf, Yücel sowie seinen Kolleginnen und Kollegen "freie Arbeit zu ermöglichen", wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet. Initiatoren des Briefes sind die Abgeordneten Niels Annen (SPD) und Omid Nouripour (Grüne).

Das Schreiben sei dem Botschafter am Freitagnachmittag zugegangen. Darin heißt es: "Wir wenden uns an Sie aus Sorge um die deutsch-türkische Freundschaft und das Verfahren gegen den Journalisten."



Yücel ist der erste deutsche Journalist, der seit Verhängung des Ausnahmezustandes in der Türkei in Polizeigewahrsam genommen wurde. Seinen Anwälten wurde gesagt, dass gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt werde. Der 43-Jährige besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft. Aus Sicht der türkischen Behörden ist er damit ein einheimischer und kein ausländischer Journalist. Nur Korrespondenten aus dem Ausland genießen noch einen gewissen Schutz.

Der Korrespondent der Zeitung Die Welt in Ankara habe es nie gescheut, "den Finger in die Wunden zu legen, aber er verschont dabei keine Seite", schreiben die Abgeordneten. "Wie es bei jedem freien Journalisten und kritischen Geist der Fall ist, erregt seine Arbeit Anstoß. Es ist der Anstoß des freien Denkens und der offenen politischen Debatte." Darüber hinaus betonen die Abgeordneten, die geistige Debatte sei "das beste Mittel gegen den Terrorismus, der ihm jetzt anscheinend vorgeworfen wird".



Zu den Unterzeichnern gehören der Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CSU), die CDU-Abgeordnete Elisabeth Motschmann, die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte Bärbel Kofler (SPD) sowie der SPD-Außenexperte Rainer Arnold. Bei den Grünen unterschrieben die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, die Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sowie der Außenexperte Jürgen Trittin. Bei den Linken schlossen sich die Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch an sowie die Parteichefin und Abgeordnete Katja Kipping.

Bundesregierung spricht von "Verschärfung der Lage der Pressefreiheit"

Die Bundesregierung setzt sich laut Auswärtigem Amt für eine schnelle Lösung des Falls ein. Außenamtssprecher Martin Schäfer sagte: "Wir haben nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür, dass Herr Yücel seine Tätigkeit als Journalist in irgendeiner Weise missbraucht hätte, sondern er ist engagiert seiner Arbeit nachgegangen", sagte Schäfer. Die Entwicklungen in der Türkei "machen uns besorgt".

"Die Position der Türkei auf einschlägigen internationalen Ranglisten der Pressefreiheit spricht eine deutliche Sprache, nämlich der Verschärfung der Lage der Pressefreiheit in der Türkei", fügte der Ministeriumssprecher hinzu. Die Bundesregierung werde alles tun, "was wir nur tun können, damit die Kollegen ihre Arbeit weitermachen können und für ihre Arbeit nicht unangemessen bestraft werden".