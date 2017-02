Der tunesische Ministerpräsident Youssef Chahed wird heute in Berlin von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen. Bei dem Treffen solle es um die zügigere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Tunesien gehen. Die Opposition warnt vor dem Treffen, mit Tunesien dürfe kein Flüchtlingsdeal wie mit der Türkei geschlossen werden.



"Angela Merkel darf mit Tunesien nicht den Fehler wiederholen, den sie im Umgang mit Erdogan gemacht hat, und durch einen schmutzigen Flüchtlingsdeal das Land von westlicher Kritik abschirmen", sagte die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Linken-Chefin Katja Kipping mahnte: "Kanzlerin Merkel muss von jeglichen Plänen Abstand nehmen, in Tunesien Flüchtlingslager einzurichten, und gegenüber dem tunesischen Premier auf die Einhaltung der Menschenrechte statt auf eine verschärfte Flüchtlingsabwehr drängen."

Die Union hingegen sieht Tunesien in der Pflicht. "Natürlich muss sich Premierminister Chahed fragen lassen, was seine Regierung tut, damit nicht mehr so viele Tunesier ihr Land verlassen oder sich extrem radikalisieren", sagte Stephan Mayer, innenpolitischer Sprecher von CDU und CSU im Bundestag, dem RND. Der CSU-Politiker fordert von Tunesien mehr Kooperationsbereitschaft bei der Rücknahme ausreisepflichtiger Tunesier aus Deutschland. "Der Fall Anis Amri mahnt, dass Tunesien seiner völkerrechtlichen Pflicht zur Rücknahme eigener Staatsangehöriger viel schneller nachkommen muss", sagte Mayer.



Chahed lehnt Verantwortung für Anis Amri ab

In einem Interview mit der Zeitung Bild nahm Chahed die tunesischen Behörden im Fall des Attentäters vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, in Schutz. "Die tunesischen Behörden haben keine Fehler gemacht", sagte Chahed. "Als Anis Amri 2011 Tunesien verlassen hat, war er kein Terrorist, es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich radikalisieren würde", so Chahed.



Amri habe sich erst im Gefängnis in Italien radikalisiert. Zugleich betonte Chahed, er sehe keine Möglichkeit für Asylzentren in seinem Land. "Tunesien ist eine sehr junge Demokratie, ich denke nicht, dass das funktionieren kann und wir für Flüchtlingscamps hier Kapazitäten haben", sagte Chahed auf die Frage, ob er sich entsprechende Zentren in Kooperation mit Europa vorstellen könne.

Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Schwerlaster in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin gelenkt und zwölf Menschen getötet. Der Tunesier wurde später nach einer mehrtägigen Flucht in Italien erschossen.