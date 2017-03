Deutsche Gewerkschaften haben positiv auf den Vorstoß des SPD-Kanzlerkandidaten reagiert, die Zahlung des Arbeitslosengeldes zu verlängern. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte ver.di-Chef Frank Bsirske. Er begrüße, dass ein längerer Bezug des Arbeitslosengeldes dann möglich werden soll, wenn die Arbeitslosen an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen.

Auch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, sagte dem Tagesspiegel: "Die SPD korrigiert damit einen Kardinalfehler der Agenda 2010, bei der die Arbeitslosen immer nur gefordert, aber nie ausreichend gefördert wurden." In einer sich rasant verändernden Arbeitswelt seien die Menschen auf einen besseren Schutz angewiesen.

Die SPD will den Bezug von Arbeitslosengeld I auf maximal 48 Monate verlängern. Arbeitslose, die sich weiterqualifizieren, sollen so vor einem Antrag auf Sozialhilfe nach Hartz IV geschützt werden. Das Arbeitslosengeld Q soll in seiner Höhe dem Arbeitslosengeld I entsprechen. Das sieht ein federführend von der Arbeitsministerin Andrea Nahles für Kanzlerkandidat Schulz geschriebenes Wahlkampfpapier vor. Am heutigen Montag will der SPD-Vorstand über diese Veränderungen an der Reformagenda 2010 beraten.



Union, Linke und Bund der Steuerzahler kritisieren

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt warf der SPD vor, sich in Vergangenheitsbewältigung zu üben. "Das könnte für die deutsche Wirtschaft und die Arbeitnehmer zur Gefahr werden", sagte sie der Passauer Neuen Presse. "Nach dem Motto 'Zurück in die Zukunft' will die SPD Deutschland offenbar wieder zum kranken Mann Europas machen." Wegen hoher Sozialkosten und eines wenig flexiblen Arbeitsmarkts war das Land vor der Agenda 2010 so bezeichnet worden.



CDU-Wirtschaftsexperte Michael Fuchs sagte der Zeitung: "Die großen Firmen werden das nutzen, um sich älterer Beschäftigter zu entledigen." Der CDU-Arbeitsmarktexperte Karl Schiewerling warf der SPD vor, an den Ursachen der Probleme auf dem Arbeitsmarkt vorbeizugehen. "Ein Rechtsanspruch auf Qualifizierung, die nicht den Bedarf am Arbeitsmarkt im Blick hat, (…) wird dazu führen, dass viele auch nach Abschluss der Weiterbildung keinen Arbeitsplatz finden werden", sagte er. Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, warnte die SPD vor "teuren Wahlversprechen und wenig wirksamen Maßnahmen".

Arbeitslosengeld Q Q wie Qualifizierung Arbeitslose sollen nach Plänen der SPD künftig einen Rechtsanspruch auf eine Qualifizierungsmaßnahme erhalten. Die oberste Arbeitsbehörde soll in "Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung" umbenannt und gesetzlich verpflichtet werden, Arbeitslosen ein Angebot für eine Qualifizierungsmaßnahme zu machen, wenn sie innerhalb von drei Monaten keine neue Beschäftigung finden. Für die Dauer der Qualifizierung wird "Arbeitslosengeld Q" (ALG Q) in Höhe des Arbeitslosengeldes I (ALG I) gezahlt. Zu den Kosten enthält die Beschlussempfehlung für die Pläne nichts. In SPD-Kreisen wurde aber folgende Rechnung aufgestellt: Die Ausweitung der Anspruchsberechtigten für ALG I könne etwa 600 Millionen Euro kosten, während die zusätzlichen Qualifikationsmaßnahmen mit etwa 400 Millionen Euro jährlich zu Buche schlagen könnten. Finanziert würde dies – wie das ALG I – durch Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zur Arbeitslosenversicherung. Sie führen derzeit monatlich 3,0 Prozent des Bruttoverdiensts an die Bundesagentur ab. Die BA verfügte zum Jahresanfang über Rücklagen von 11,4 Milliarden Euro. Wie lange soll es ALG Q geben? "Der Bezug des ALG Q wird nicht auf einen Anspruch auf Arbeitslosengeld angerechnet", heißt es in der Beschlussempfehlung. Bisher wird die Dauer einer Qualifikationsmaßnahme zur Hälfte auf die Zahldauer des Arbeitslosengeldes I (ALG I) angerechnet. Zum Beispiel: Eine berufliche Weiterbildung eines Arbeitslosen von sechs Monaten verringert den ALG-I-Anspruch um drei Monate. "Damit können Arbeitssuchende, die nicht direkt eine neue Stelle finden und sich gleichzeitig weiterqualifizieren, länger Arbeitslosengeld beziehen als bisher." Wer also Anspruch auf zwölf Monate Arbeitslosengeld I hat und ein Jahr ALG Q bekäme, erhielte insgesamt 24 Monate Unterstützung. Bei zwei Jahren ALG Q und einem Anspruch auf 24 Monate ALG I käme ein Arbeitsloser über 58 Jahren auf 48 Monate. In der Regel beträgt das ALG I etwa 60 Prozent (bei Arbeitslosen mit Kindern 67 Prozent) des letzten Nettoverdienstes. Die Zahldauer wurde mit den Agenda-2010-Reformen von bis zu 32 Monaten auf höchstens 18 Monate beschränkt. Über 58-Jährige können mittlerweile die Arbeitslosenunterstützung bis zu 24 Monate erhalten. Bis zum 50. Lebensjahr gibt es höchstens zwölf Monate ALG I. Auch die bisherigen Qualifikationsmaßnahmen für Arbeitslose mit Anspruch auf ALG I werden aus der Arbeitslosenversicherung finanziert. Anspruchsberechtigte und Hartz IV Die SPD will zudem den Kreis derjenigen ausweiten, die Anspruch auf ALG I haben. Derzeit müssen dafür innerhalb von zwei Jahren mindestens zwölf Monate lang Beiträge in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt worden sein. Künftig sollen zehn Beitragsmonate innerhalb von drei Jahren reichen. Dadurch "profitieren mehr Beschäftigte von dem Schutz der Arbeitslosenversicherung", heißt es in der Beschlussempfehlung. In der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV) sieht das SPD-Konzept höhere Vermögensfreibeträge vor. Das aus Steuern finanzierte Arbeitslosengeld II (ALG II) erhalten Erwerbsfähige, die arbeitslos sind, aber keinen Anspruch auf ALG I haben. Bevor sie Hartz IV bekommen, müssen sie bis zu einem bestimmten Freibetrag auf eigenes Vermögen zurückgreifen. Den Freibetrag, der davon verschont bleibt, will die SPD von derzeit 150 auf 300 Euro pro Lebensjahr erhöhen. Bei einem 60-Jährigen bliebe demnach Erspartes von bis zu 18.000 Euro unangetastet. Weiterbildung Die Förderung der beruflichen Weiterbildung ist aus Sicht von Arbeitsmarktexperten ein wichtiges Instrument, um die Beschäftigungschancen zu erhöhen. Allerdings führt sie nicht in allen Fällen zu einem dauerhaften Job: Etwa jeder 2. Teilnehmer an einer "Maßnahme zu Förderung der beruflichen Weiterbildung" ist laut einer BA-Statistik sechs Monate nach Beendigung der Maßnahme sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Diese Zahlen fassen Bezieher von Arbeitslosengeld I und Hartz-IV-Empfänger zusammen. Im Jahr 2015 wurden demnach rund 313.800 Fördermaßnahmen beendet – in 54,8 Prozent der Fälle war der Teilnehmer sechs Monate später noch in einem Job.

Auch die Spitzenkandidatin der Linken, Sahra Wagenknecht, zeigte sich unzufrieden. Die Vorschläge brächten zwar "punktuelle Verbesserungen", würden aber nichts daran ändern, dass Arbeitslose durch die Hartz-IV-Gesetze zur Annahme untertariflich bezahlter Jobs oder Leiharbeit gezwungen würden, sagte sie dem Tagesspiegel. "Wer wirklich soziale Gerechtigkeit will, muss eine ordentliche Arbeitslosenversicherung wiederherstellen, die bei Jobverlust auffängt und nicht abstürzen lässt."