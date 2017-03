Die AfD hat die Resultate einer Umfrage unter ihren Mitgliedern vorgestellt und einen Leitantrag für ein Bundestagswahlprogramm präsentiert, das auf dem Parteitag im Frühjahr beschlossen werden soll. Zu 15 Themengebieten von Demokratie über Islam, Europa-, Finanz-, Steuer- und Gesundheitspolitik bis Tierschutz konnten die Mitglieder in der Umfrage über vorformulierte Thesen und Leitsätze abstimmen. Von mehr als 23.000 angeschriebenen Mitgliedern beteiligten sich 27 Prozent.



98,28 Prozent der Befragten stimmten dafür, im Bundestag einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, "um die Verantwortlichen für die ab September geduldete Massenzuwanderung zur Rechenschaft zu ziehen". Hauptziel ist hier Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), deren Rücktritt die AfD seit Langem fordert. Ebenso viele bekräftigen das von der AfD angestrebte und im Parteiprogramm formulierte Ziel eines Kopftuch- und Vollverschleierungsverbots.



Eine große Mehrheit der Befragten wendet sich dagegen, die Religionskritik der AfD als "Islamophobie" oder "Rassismus" zu bewerten. Solche Polemik solle durch "intellektuellen Diskurs" ersetzt werden. Eine fast ebenso große Mehrheit (89 Prozent) spricht sich für eine Grundgesetzänderung aus, um "massenhaften Missbrauch des Asylrechts" zu beenden.

In der Frage der Zuwanderung sprachen sich mit 57 Prozent der Mitglieder dagegen aus, die von der AfD geforderte "Minuszuwanderung" im Bundestagswahlprogramm der Partei mit einer konkreten Zahlenangabe zu konkretisieren. Deutschland solle seine Grenzen schließen, um "ungeregelte Massenmigration in unser Land und seine Sozialsysteme" durch "beruflich völlig unqualifizierte Asylbewerber zu beenden", lautet das Ziel.



In der bisher vorliegenden Fassung des Leitantrags für das Bundestagswahlprogramm wurde das Votum nicht korrekt berücksichtigt, was die Parteiführung als Missgeschick bezeichnete. In dem Papier findet sich die Passage, die erfolgreiche Integration der Gekommenen, "darunter ein beträchtlicher Teil von Analphabeten", sei unmöglich. Dann heißt es weiter, erforderlich sei über mehrere Jahre eine "Minuszuwanderung von mindestens 200.000 Personen pro Jahr" – also mit Zahlenangabe. Für eine Zahlenangabe hatte sich aber mit 35 Prozent nur eine Minderheit der AfD-Mitglieder ausgesprochen. Der Chef der Programmkommission, Albrecht Glaser, sagte ZEIT ONLINE, das sei ein redaktioneller Fehler und werde geändert. Den Begriff der Minuszuwanderung hat die AfD von der FPÖ übernommen, deren Chef Heinz-Christian Strache ihn im Januar erstmals benutzt hatte.



Statt Zuwanderung habe eine "aktivierende Familienpolitik" Vorrang, heißt es in dem Antrag weiter. Aber auch das Ziel, die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus Deutschland zu minimieren. Das Hauptaugenmerk liegt auf einem "ausschließlich qualifizierten Zuzug nach Bedarf".



Ebenfalls in dem Antrag finden sich Forderungen nach Ausweisung, Abschiebung und Ausbürgerung, darunter die deutliche Forderung nach Ausweisung krimineller Ausländer und der Abbau von Abschiebehindernissen.



Hinzu kommt das bereits im Parteiprogramm fixierte Abstammungsprinzip. Deutscher solle man nicht automatisch durch Geburt in Deutschland werden können, weil so auch "Angehörige krimineller Clans automatisch zu deutschen Staatsbürgern werden können". Als Hintergrund dieser Forderungen wird auch der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt angeführt.



An einer Stelle geht der Wahlprogrammentwurf deutlich über das Parteiprogramm hinaus: Die von dem Bundesvorstandsmitglied Albrecht Glaser geführte Programmkommission schrieb, die "Ausbürgerung krimineller Migranten" müsse möglich werden, und zwar bei "erheblicher Kriminalität innerhalb von zehn Jahren nach erfolgter Einbürgerung", weiterhin bei Mitwirkung in Terrororganisationen oder Zugehörigkeit "zu kriminellen Clans". Wenn die Ausgebürgerten staatenlos werden, dürfe das kein Hindernis sein.



Sinngemäß aus dem 2016 beschlossenen Parteiprogramm entnommen ist, dass die Voraussetzungen für eine Ausweisung krimineller Ausländer herabgesetzt werden sollen und das Verfahren gestrafft, "indem die Strafgerichte die Ausweisung von Kriminellen schon zugleich mit dem Strafurteil aussprechen". Auch die im Wahlprogrammentwurf enthaltene Forderung, nicht abschiebbare Ausländer außerhalb Deutschlands unterzubringen, ist dem Parteiprogramm entnommen.

Die AfD hat laut bisherigen Umfragen die Chance, mit etwa acht bis zehn Prozent in den Bundestag einzuziehen. Die Umfragewerte hatten sich in den vergangenen Wochen kontinuierlich verschlechtert. Derzeit hat die AfD einen ähnlichen internen Konflikt zu bewältigen wie 2015, als der eher moderat auftretende Mitgründer Bernd Lucke als Parteichef abgewählt wurde und später aus der Partei austrat. In den vergangenen Wochen hatte sich die Diskrepanz zwischen Moderaten und Nationalkonservativen um den Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke verschärft. Von dem im Frühjahr angesetzten Bundesparteitag in Köln werden Richtungsentscheidungen der Partei erwartet.