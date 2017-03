In Nordrhein-Westfalen hat der Untersuchungsausschuss des Landtages zum Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri erste Zeugen vernommen. Der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, räumte vor dem Gremium ein, dass der Fall auf Schwachstellen bei den Behörden hindeute. Amri war bereits im Februar 2016 als Gefährder eingestuft worden. Trotzdem konnte er vor seinem Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz untertauchen.



Münch begründete den Vorgang indirekt mit der großen Zahl der sogenannten islamistischen Gefährder. Laut dem BKA-Chef werden in Deutschland derzeit 602 Personen zu diesem Spektrum gezählt. Die Zahl sei zuletzt "rasant gestiegen". Allein in NRW gebe es 210 potenziell gefährliche Islamisten, sagte Münch. Zur besseren Koordinierung forderte er erneut, dass ein gemeinsames Informationssystem der Sicherheitsbehörden im Schengenraum rasch für die Speicherung biometrischer Daten ausgerüstet wird.

Der Untersuchungsausschuss befragte auch den ehemaligen Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Frank-Jürgen Weise, der auf große Probleme beim Datenaustausch hinwies. So habe die sogenannte Eurodac-Anfrage bei Amri keinen Treffer ergeben, obwohl er in Italien straffällig geworden sein soll, sagte Weise. In der Eurodac-Datenbank sollen die Fingerabdrücke straffällig gewordener Flüchtlinge gespeichert werden.

Der Düsseldorfer Untersuchungsausschuss soll mögliche Behördenfehler im Umgang mit Amri überprüfen. Der Tunesier hatte am 19. Dezember bei dem Anschlag zwölf Menschen getötet und 50 verletzt.