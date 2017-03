Vergangenen Sonntag hatte Anke Rehlinger einen deutschlandweit beachteten Auftritt. Sie verkündete das 100-Prozent-Ergebnis von Martin Schulz. "Mit Ja haben gestimmt 605 Genossinnen und Genossen", rief die Frau im knallroten Blazer den jubelnden Berliner Parteitagsdelegierten zu. Und riss die Arme gleich selbst mit in die Luft. Die Szene von Rehlinger bei der Wahl des SPD-Chefs schaffte es am Abend in die Fernsehnachrichten.

Solche Momente sind wichtig für die SPD-Politikerin, die ihre eigene Bekanntheit steigern muss. Denn bisher wussten selbst manche Saarländer nicht so viel mit ihrem Namen anzufangen. Dabei ist die 40-Jährige Spitzenkandidatin für Landtagswahl an diesem Wochenende – und könnte mit ein bisschen Glück Ministerpräsidentin werden. Sie wäre dann das jüngste Mitglied in der Runde der Landesregierungschefs.



Derzeit regiert Rehlinger als Wirtschaftsministerin und Vizeregierungschefin in einer großen Koalition, die von der deutlich bekannteren CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer geführt wird. Lange schien es, als werde das auch nach der Wahl am 26. März so bleiben. "Von Wechselstimmung keine Spur", schrieb die Saarbrücker Zeitung noch Mitte Januar. Allen Umfragen zufolge wollten die Saarländer die große Koalition unter CDU-Führung und ihre beliebte "Annegret" behalten.

Aber dann machte sich die Schulz-Euphorie auch im Saarland bemerkbar. Die Umfragewerte der SPD stiegen – ohne, dass die neue Frontfrau groß etwas an sich oder ihrer Kampagne änderte. Manche Institute prognostizierten zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD oder sogar eine Mehrheit für eine rot-rote Koalition. Anke Rehlinger könnte also die erste Profiteurin des Schulz-Effekts sein und neue Ministerpräsidentin im Saarland werden.

Will sie das überhaupt, noch dazu in einem eventuell schwierigen Bündnis mit der Linkspartei? Rehlinger setzt ein Pokergesicht auf. Sie sei "kein besonders ängstlicher Mensch", obwohl sie natürlich Respekt habe vor der Aufgabe. Schon im Wirtschaftsministerium habe "täglich die Hütte gebrannt". Da habe sie bewiesen, dass sie führen kann. Tatsächlich schaffte sie es beispielsweise, dass eine baufällige, aber wichtige Autobahnbrücke im Saarland relativ bald wieder schonend befahren werden konnte. Auf diesen Regierungserfolg sei sie besonders stolz, sagt Rehlinger.

Die Kandidatin empfängt zum Gespräch in einem Café in Losheim am See, einem Naherholungsgebiet im Norden des Saarlandes, neun Kilometer von ihrem Heimatdorf entfernt. Die SPD-Politikerin – laut Selbstbeschreibung ein "stolzes Landei" – fühlt sich sichtlich wohl in der beschaulichen Umgebung. In der Ecke tratschen Rentnerinnen, Rehlinger – blauer Blazer, blonde Haarmähne – grüßt in alle Richtungen.

Gerne erzählt sie von ihren Anfängen in der Politik. Der Vater, Schichtmeister in einem Industriebetrieb, war schon immer in der SPD engagiert. Aber Rehlinger hatte lange nur den Sport im Kopf. Sie machte Leichtathletik, Mehrkampf, Diskuswerfen, seit 1996 hält sie mit 16,03 Metern den saarländischen Rekord im Kugelstoßen – damals war sie 20 Jahre alt.

Zwei Jahre später, Rehlinger studierte bereits Jura in Saarbrücken, besuchte sie eine Veranstaltung des SPD-Ortsverbands Nunkirchen. Das war ausgerechnet an jenem Tag, an dem ein gewisser Oskar Lafontaine, bis dahin Finanzminister der rot-grünen Bundesregierung und SPD-Vorsitzender, von allen Ämtern zurücktrat. So jedenfalls erzählt es Rehlinger. Die langen Gesichter der Genossen seien ihr in Erinnerung geblieben.

Was Rehlinger mit dieser Anekdote klarmachen will: Sie fühlt sich einer neuen Generation der SPD zugehörig, die die Spaltung der Partei und die spätere Gründung der Linkspartei durch Lafontaine nicht so emotional erlebt habe wie ältere Genossen. Wie die Linke will auch Rehlinger Änderungen an den Hartz-IV-Gesetzen. Während andere Genossen sich winden, wenn es um ihr Verhältnis zur Agenda 2010 geht, sagt sie das leicht dahin. Das Verhältnis der Saar SPD zu den Landeslinken sei inzwischen unbelastet, behauptet sie. "Die Vorbehalte haben sich ausgewachsen."

Auch die politische Beziehung zu dem 33 Jahre älteren Lafontaine, der inzwischen an der Saar Landespolitik macht, sei "unvorbelastet und unverkrampft", erklärt Rehlinger mantrahaft den Journalisten, die sich fragen, ob das denn überhaupt funktionieren würde mit den beiden: eine junge SPD-Ministerpräsidentin und der alte Haudegen als ihr (vermeintlicher) Juniorpartner. Ach, sagt Rehlinger, im direkten Gespräch sei Lafontaine viel weniger zuspitzend und dominant, als man meine. Inhaltlich passe es auch: Von der Schuldenbremse sind beide keine Fans, wollen sie im finanzschwachen und hochverschuldeten Saarland aber einhalten. Für soziale Wohltaten soll der knappe Haushalt umgeschichtet werden.