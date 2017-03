Angesichts der politischen Spannungen mit der Türkei rät das deutsche Außenministerium Reisende von politischen Veranstaltungen und allgemein größeren Menschenansammlungen in der Türkei ab. Im Zuge des Wahlkampfes um das anstehende Referendum müsse mit erhöhten politischen Spannungen und Protesten gerechnet werden, die sich gegen Deutsche richten könnten, hieß es in einer Mitteilung.



Am Donnerstag entscheidet die Türkei in einem Referendum, ob sie zukünftig ein Präsidialsystem sein will. Diese Verfassungsreform würde Erdoğan zahlreiche Rechte und Kompetenzen zuteilen, die er seit dem verhängten Ausnahmezustand nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 genießt. Dieser Ausnahmezustand soll nun nach Angaben von Ministerpräsident Binali Yıldırım verlängert werden – die Frist der damit verbundenen Notfallbefugnisse hätte im April ablaufen sollen.

1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken sind dabei ebenfalls abstimmungsberechtigt. Die türkischen Politiker versuchen deswegen auch in Europa für das Referendum zu werben. In den vergangenen Tagen hatten Kommunalbehörden in Deutschland jedoch mehrfach Wahlkampfauftritte von türkischen Ministern abgesagt – was große Verärgerung bei der türkischen Regierung und dem türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hervorgerufen hatte. Erdoğan warf Deutschland Nazi-Methoden vor, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte diese Anschuldigung "so deplatziert, dass man es nicht ernsthaft kommentieren kann".

Türkei - Legt sich die EU-Türkei-Krise? Ob Deutschland, die Niederlande oder Österreich – Nazi- und Faschismusvergleiche sind das Todschlagargument der türkischen Regierung gegen Kritik. Experten glauben, dass sich die Krise ebenso schnell wieder legen wird wie sie aufgekommen ist. © Foto: Anadolu Agency/getty Images

Auch in den Niederlanden sagte man am Wochenende die Einreise von Außenminister Mevlüt Cavusoglu, der in Rotterdam auftreten wollte, ab. Zudem verwiesen die Niederlande Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya des Landes. Die Regierung in Ankara erwägt deswegen Sanktionen gegen die Niederlande.

Zuletzt wurde bekannt, dass das türkische Wahlgesetz Auftritte von Politikern zu Wahlkampfzwecken im Ausland verbietet. Im Artikel 94/A des Wahlgesetzes heißt es: "Im Ausland und in Vertretungen im Ausland kann kein Wahlkampf betrieben werden." Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP von Staatspräsident Erdoğan habe das Gesetz 2008 selbst eingeführt, sagte der Vertreter der Oppositionspartei CHP in der Wahlkommission, Mehmet Hadimi Yakupoğlu. In dem Gesetz sei aber nicht geregelt, wer dessen Einhaltung kontrolliere und welche Strafen auf Verstöße stehen, sagte Yakupoğlu. "Deshalb besteht es nur als moralische Regel." Die Vorgabe werde von allen Parteien missachtet.