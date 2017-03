Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat offiziell sein Amt als neuer Bundespräsident angetreten. In einer gemeinsamen Sitzung von Bundesrat und Bundestag legte der frühere Außenminister den Amtseid ab. Danach dankte er seinem Amtsvorgänger Joachim Gauck für seine Verdienste.

In seiner ersten Rede als Staatsoberhaupt forderte er, die Demokratie entschieden zu verteidigen. Er warnte, in Europa gebe es eine "neue Faszination des Autoritären". Dabei ging er auch auf die Lage in der Türkei ein. So rief Steinmeier den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zur Mäßigung auf und forderte die Freilassung des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel. "Beenden Sie die unsäglichen Nazi-Vergleiche", mahnte Steinmeier. "Respektieren Sie den Rechtsstaat und die Freiheit von Medien und Journalisten. Und: Geben Sie Deniz Yücel frei." Er ergänzte: "Mut ist das Lebenselixier der Demokratie – so wie die Angst der Antrieb von Diktatur und Autokratien ist."

Steinmeier warb auch für eine faire politische Auseinandersetzung in der Bundesrepublik. "Vor allem will ich, dass wir in Deutschland festhalten am Unterschied von Fakt und Lüge. Wer das aufgibt, der rührt am Grundgerüst von Demokratie", mahnte er. Der SPD-Politiker kündigte an, dass er neutral nur im Sinne von Überparteilichkeit sein werde. "Aber neutral darf ich gar nicht sein, wenn es um das Grundsätzliche geht. Deshalb sage ich Ihnen: Ich werde parteiisch sein, wenn es um die Sache der Demokratie selbst geht. Partei ergreifen werde ich auch für Europa", kündigte Steinmeier an.



Die Stärke von Demokratie liege nicht in ihrem Sendungsbewusstsein, sondern in der Fähigkeit zur Selbstkritik und Selbstverbesserung. Nur in Demokratien könnten Minderheiten Gehör finden, sagte er. "Demokratie ist eine anstrengende Staatsform", mahnte Steinmeier.

Gauck: Freiheit für Feinde der Freiheit notfalls begrenzen

Zuvor hatte auch Steinmeiers Amtsvorgänger Gauck zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen. "Freiheit ist notfalls auch dadurch zu verteidigen, dass sie für die Feinde der Freiheit begrenzt wird."

Die Gesellschaft habe dabei ständig abzuwägen. Freiheiten dürften zwar niemals vorschnell zur Abwehr von Bedrohungen geopfert werden. "Sie dürfen aber auch nicht zu lange dem Missbrauch überlassen bleiben", sagte Gauck. Die deutsche Demokratie "ist und bleibt wehrhaft", fügte er hinzu.

Der Altbundespräsident erneuerte auch seinen Appell, mehr internationale Verantwortung zu übernehmen. "Vertrauen und Zutrauen zu sich selbst geben Kraft und eröffnen Zukunft. Wir dürfen die sein, die sich mehr Verantwortung zutrauen: in Deutschland, in Europa und in der Welt."



Zuvor hatte Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (SPD) Gauck für seine fünfjährige Amtszeit und seine "herausragenden Verdienste" gedankt. "Im besten Sinne haben Sie gezeigt, was die Kraft des klugen Wortes vermag", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. "Sie haben mit Ihrer Leidenschaft für Demokratie unseren Verstand und unsere Herzen erobert."

Gauck habe Debatten angestoßen und das Vertrauen der Menschen gewonnen, sagte Dreyer. Diesem wünschte sie viel Kraft und eine glückliche Hand. "In den nächsten Jahren sind wir in besonderem Maße aufgerufen, für unsere offene Demokratie einzutreten." An Steinmeier gerichtet sagte Dreyer: "Sie treffen den Nerv der Zeit, wenn Sie den Menschen Mut machen."



Am 12. Februar war Steinmeier in der Bundesversammlung von einer parteiübergreifenden Mehrheit zum Nachfolger von Joachim Gauck gewählt worden, der aus Altersgründen auf die Kandidatur für eine zweite Amtszeit verzichtet hatte. Am vergangenen Freitag war der 77-Jährige mit dem Großen Zapfenstreich verabschiedet worden und hatte die Amtsgeschäfte am Sonntag an Steinmeier übergeben. Der 61-Jährige zog daraufhin gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender in das Schloss Bellevue ein, wo er an diesem Nachmittag mit militärischen Ehren begrüßt werden soll. Mit dabei sind dann auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Generalinspekteur Volker Wieker.

Als eine seiner ersten Amtshandlungen hat er Stephan Steinlein, seinen Staatssekretär im Auswärtigen Amt, als neuen Chef des Präsidialamtes bestimmt. In sein neues Amt begleiten Steinmeier gleich mehrere Spitzenbeamte des Außenministeriums, das der SPD-Politiker sowohl zwischen 2005 und 2009 als auch von 2013 bis 2017 als zuständiger Minister geleitet hatte.



Seine erste Auslandsreise als Bundespräsident führt ihn zum Antrittsbesuch nach Frankreich, wo er von Staatspräsident François Hollande in der kommenden Woche in Paris empfangen wird. Anfang April ist dann laut Präsidialamt ein Antrittsbesuch beim Europäischen Parlament in Straßburg geplant, wo Steinmeier auch eine Rede halten will. Auch einen "frühen Besuch" in Warschau werde es geben, hieß es, ohne dass Einzelheiten genannt wurden. Steinmeiers Vorgänger Gauck hatte Polen als erstes Land besucht.