Nach jahrelangem Ringen hat Alexander Dobrindt (CSU) die umstrittene Pkw-Maut durch den Bundestag gebracht. Vor der Abstimmung verteidigte der Verkehrsminister sein Modell als europäisches Projekt. Die Maut sei "fair, sinnvoll und gerecht", da auch andere Länder Maut von Ausländern einnehmen würden. Die Einnahmen leisteten zudem einen entscheidenden Beitrag zur dauerhaften Finanzierung des Erhalts der deutschen Verkehrsinfrastruktur.



SPD-Vize-Fraktionschef Sören Bartol sagte: "Die SPD stimmt heute unter großen Bauchschmerzen der Pkw-Maut zu." Sie halte das Projekt zwar für unsinnig, stehe aber zur Koalition. Grüne und Linken warfen der Partei daraufhin Feigheit vor. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte die Maut als "völlig absurdes Projekt". Sie sei europafeindlich, weil sie den Grenzregionen schade und Mauern in einer Zeit errichte, in der sich die EU ohnehin in Schwierigkeiten befinde.

Die Einführung der Pkw-Maut wurde vom Bundestag eigentlich schon vor zwei Jahren beschlossen, am 27. März 2015. Doch die EU-Kommission leitete ein Verfahren wegen verbotener Benachteiligung von Ausländern ein. Der Grund: Inländer sollten über eine niedrigere Kfz-Steuer für die Maut entlastet werden. Im Dezember 2016 einigte sich Dobrindt mit Brüssel auf Änderungen an seinem Modell. Dabei ging es vor allem um die Nachbesserungen in zwei Punkten: Die Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland sollten mit sechs statt drei Preisstufen stärker gestaffelt werden. Und die Entlastung für Inländer bei der Kfz-Steuer sollte aufgestockt werden – um jährlich 100 Millionen Euro zusätzlich für besonders abgasarme Euro-6-Fahrzeuge.

Auch wenn die EU-Kommission alles im Einklang mit EU-Recht sieht, bleibt die Maut umstritten. Und so sieht sie aus:



Deutsche Autofahrer sollen für das knapp 13.000 Kilometer lange Autobahnnetz und die insgesamt 39.000 Kilometer umfassenden Bundesstraßen Maut zahlen. Pkw-Fahrer aus dem Ausland nur auf den Autobahnen.



Mautpflichtig sind auch Wohnmobile. Motorräder, Elektroautos, Wagen von Behinderten und Krankenwagen sind mautfrei.



Alle inländischen Autobesitzer müssen eine Jahresmaut zahlen, die sich nach Größe und Umweltfreundlichkeit des Motors staffelt. Im Schnitt kostet sie 67 Euro, maximal 130 Euro. Für die Maut sollen Deutsche Autofahrer komplett über eine geringere Kfz-Steuer entlastet werden. Bei besonders sauberen Autos (Euro 6) soll die Steuer sogar stärker sinken als der Mautbetrag.



Für Ausländer gibt es neben der genauso berechneten Jahresmaut auch zwei mögliche Kurzzeittarife: Eine Zehntagesmaut für 2,50 bis 25 Euro sowie eine Zweimonatsmaut für 7 bis 50 Euro (je nach Größe und Umweltfreundlichkeit).

Es soll keine Klebevignetten geben. Mautzahler werden über das Nummernschild ihres Autos erkannt und stichprobenartig kontrolliert.

Deutsche Autofahrer, die nachweisen können, dass sie in einem Jahr nicht auf Autobahnen und Bundesstraßen gefahren sind, können die Maut zurückfordern. Nachweis könnte ein Fahrtenbuch sein.



Das Gesetzespaket muss auch noch durch den Bundesrat, der auf Mautausnahmen in grenznahen Regionen besteht. Das Gesetz bedarf zwar nicht der Zustimmung der Länderkammer, diese könnte allerdings den Vermittlungsausschuss anrufen und das Vorhaben damit verzögern. Dadurch könnte sich die Entscheidung in dem Gesetzgebungsverfahren auf einen Termin nach der im September anstehenden Bundestagswahl verschieben. Starten soll die Maut eigentlich 2019. Auch Deutsche Nachbarländer, allen voran Österreich, sehen eine Benachteiligung ihrer Bürger und drohen mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH).