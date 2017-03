Die Grünen wollen im Bundestagswahlkampf vor allem mit ihrem Kernthema Klima- und Umweltschutz punkten. "Öko ist für uns nicht ein Spiel, sondern ist das Standbein, auf dem wir stehen", sagte Spitzenkandidat Cem Özdemir bei der Präsentation des Wahlprogrammentwurfs in Berlin.



Die ökologische Frage sei "keine Gewissensfrage mehr, sie ist die Existenzfrage". Die Grünen stellten in elf Bundesländern die Umweltminister, sagte Katrin Göring-Eckardt, die mit Özdemir gemeinsam das Spitzenduo der Partei für die Bundestagswahl bildet. Aber nun müssten auch im Bund strukturelle Veränderungen angestoßen werden, etwa für eine naturverträgliche Landwirtschaft und Tierhaltung.

Mitte Juni werden die Grünen auf einem Parteitag in Berlin endgültig über ihr Programm entscheiden. Forderungen sind etwa der sofortige Start des Kohleausstiegs und der Umbau der Autoindustrie auf abgasfreie Antriebstechniken.



Höhere Hartz-IV-Sätze für Kinder

Weitere Themen der Grünen sind dem Programm zufolge der Umbau der Familienförderung zugunsten von Geringverdienern, schnellere Asylverfahren und bessere Integration von Zuwanderern und Investitionen in Kitas und Schulen. Konkret wollen die Grünen zwölf Milliarden Euro pro Jahr für die Entlastung von Familien ausgeben. In ihrem Wahlprogramm wirbt die Partei mit einem Familienbudget, das die Förderung von Kindern gerechter machen und vor allem Geringverdienern und Alleinerziehenden nützen soll.

Die Hartz-IV-Regelsätze für Kinder sollen so hoch sein, "dass sie den tatsächlichen Bedarf decken – und zwar auch den für Teilhabe an Bildung, Kultur und Mobilität", heißt es in dem Programm. Familien und Alleinerziehende mit niedrigem Einkommen sollen einen bedarfsdeckenden und unbefristeten "Kindergeldbonus" pro Kind bekommen, den man nicht beantragen muss wie den aktuellen Kinderzuschlag für Einkommensschwache.

Darüber hinaus sollen Kinder eine "Kindergrundsicherung" bekommen, die bisherige Leistungen wie Kindergeld und Freibeträge zusammenfasst. "Damit beenden wir die Ungerechtigkeit, dass sich die staatliche Unterstützung für Kinder am Einkommen ihrer Eltern bemisst und die Kinder wohlhabender Eltern mehr bekommen als die anderen", schreiben die Grünen. Wie hoch die Leistungen sein sollen, steht nicht im Programm.

Bereits verheiratete Paare sollen sich entscheiden können, ob für sie das alte Recht mit Ehegattensplitting, Kinderfreibeträgen und Kindergeld gelten soll oder die von den Grünen geplante neue Regelung mit Individualbesteuerung und grünem Familienbudget.



In Umfragen steht die Partei derzeit bei 6,5 bis acht Prozent, offizielles Ziel ist ein "deutlich zweistelliges" Ergebnis.