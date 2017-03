Grünen-Parteichef Cem Özdemir hat sich für eine Koalition mit der SPD nach der nächsten Bundestagswahl ausgesprochen. "Wenn die Grünen zwischen der SPD und der CDU/CSU wählen können, also wenn es mit beiden ginge, dann würden wir immer erst mit der SPD koalieren", sagte Özdemir im Deutschlandfunk. Dazu gebe es größere Schnittmengen mit den Sozialdemokraten. Grundsätzlich aber gehe man offen in die Wahl und werde ein Bündnis mit demjenigen Partner eingehen, mit dem man am meisten "grüne Politik" umsetzen könne. Özdemir galt bisher gemeinsam mit Co-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt als Befürworter einer schwarz-grünen Regierungskoalition.



Zugleich übte Özdemir auch Kritik an der SPD. "Ich rate der SPD einmal genau hinzuschauen, wer die eigentlich die Bedürftigen sind", sagte er zu den von Schulz vorgeschlagenen Änderungen an Hartz IV. Es sei noch nicht "alles rund, was bei der SPD als Sozialpolitik daherkommt". Die Grünen kritisieren die Reformen schon lange und wollen einen Acht-Punkte-Plan für den Arbeitsmarkt umsetzen.



Mit Blick auf die Türkei und die dort wiederholt formulierten Nazi-Vergleiche warf Özdemir Präsident Recep Tayyip Erdoğan und dessen Partei vor, Deutschland aus innenpolitischen Gründen zum Hauptgegner im Ausland erkoren zu haben. Angemessen sei, bei Einreisewünschen türkischer Politiker von dem Land eine "Geste des guten Willens" zu verlangen. Das könnte etwa die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel sein.

Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. Angela Merkel (CDU) bewirbt sich um eine vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin. Bei der SPD tritt der frühere Europaparlamentspräsident Martin Schulz als Kanzlerkandidat an. Für die Grünen ziehen Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt in den Wahlkampf. Wen die AfD als Spitzenkandidaten ins Rennen schickt, ist noch offen. Die Linke setzt auf Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch.