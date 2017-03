60 Jahre Europäische Union: Das Geburtstagsfest, das die EU inmitten ihrer tiefsten Krise am 25. März in Rom feiern wird, will gut vorbereitet sein. Deshalb haben die 27 nach dem Brexit verbleibenden Mitgliedsstaaten (die britischer Premierministerin Theresa May wird in Rom fehlen, um die Feiern nicht zu stören) am Abschlusstag ihres Gipfels in Brüssel Grundzüge einer "Römischen Erklärung" ausgearbeitet.

Wo soll die EU in zehn Jahre stehen? Wie soll sie aussehen? Was kann sie für ihre Bürger leisten? Die Staats- und Regierungschefs suchten Antworten auf diese schwierigen Zukunftsfragen. Die zentrale Antwort, die sie in ihrem Grundsatzpapier festhielten: Die EU soll eine "ungeteilte und unteilbare Union" bleiben, die wo immer möglich zusammenarbeitet, aber mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, "wo nötig".







Die Ruhe, die es fürs Nachdenken braucht, hatte die polnische Regierung gestört. Mit ihrem energischen Widerstand gegen die Wiederwahl des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk hatte sie am ersten Tag des Gipfels die Einheit der Gemeinschaft gefährdet, die die EU gerade angesichts der Herausforderungen durch den Brexit, Donald Trump, die schwelende Eurokrise und das schwindende Vertrauen der Bürger mehr braucht denn je.

Nachdem die übrigen 27 sich nicht hatten beirren lassen und Tusk mit qualifizierter Mehrheit bestätigt hatten, kündigte Polens Premierministerin Beata Szydło an, alle Gipfelbeschlüsse zu blockieren. Am Ende verabschiedete die Ratspräsidentschaft statt der Regierungschefs die Gipfelerklärung – ohne die Zustimmung Polens. Das sei "keine ideale Situation", hieß es aus Kreisen der Ratspräsidentschaft, aber man könne weiterarbeiten.

In Brüssel mühte man sich, den Konflikt herunterzuspielen. Dennoch: Die Mitgliedstaaten reagierten auf das Ansinnen der polnischen Regierung zwar geschlossen, trotzdem geht die EU geschwächt aus dem Gipfel hervor.

Wie konnte es dazu kommen? Das ist nicht nur eine Frage politischer Tagesaktualität, sondern eine Grundsatzfrage. Natürlich, die nationalkonservative polnische Regierung ist ein Sonderfall, geprägt von dem sehr speziellen Chef der PiS, Jarosław Kaczyński. Ihr Kampf gegen den ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Tusk, den sie als Antreiber der EU-Reaktionen auf die Rechtsänderungen durch die PiS in Polen betrachtet, hatte etwas Irreales. Seine Nach-Nachfolgerin Szydło ignorierte einfach, dass sie allein gegen 27 stand. Es war, als lebte sie in einem Paralleluniversum.



Widerstand gegen die EU auch in Gründungsstaaten

Doch massive Ressentiments gegen die EU gibt es nicht nur in Polen und Ungarn, es gibt sie auch in Frankreich, in Italien, in den Niederlanden, ja auch in Deutschland – in Gründungsländern der Union.

In den Entwurf für die Römische Erklärung schrieben die Regierungschefs, dass die EU "unsere Gesellschaft gegenüber der Globalisierung widerstandsfähiger" machen will. Wenn man das Wort "Globalisierung" durch Geschwindigkeit ersetzt, kommt man einer der Ursachen für den wachsenden Widerstand gegen die EU auf die Spur. Ob Migration oder Terror, ob Freihandel oder Digitalisierung – viele Menschen fühlen sich durch die Geschwindigkeit des Wandels überfordert. Die EU nehmen sie dabei nicht als eine Gemeinschaft wahr, die sie beschützt und fördert; vielmehr erscheint sie ihnen als eine Antreiberin der Veränderungen, die vielen Menschen große Zumutungen bereitet.



Der Nationalstaat als Gegenprojekt

Der Boden, auf dem die Europäer stehen, ist unsicher geworden. Spätestens seit der Masseneinwanderung 2015 und den islamistischen Anschlägen in Paris und Berlin ist das allen klar. Angesichts dieser Unsicherheit flüchten sich viele Europäer geistig in die vermeintliche Sicherheit des Nationalstaats. Aus dieser Bewegung beziehen die antieuropäischen Populisten ihre Kraft. Die Nation verstehen sie als Gegenprojekt zur EU, die sie zerstören wollen – beginnend durch Wahlsiege in den Niederlanden und Frankreich.

Entscheidend wird daher sein, ob die EU die Geschwindigkeit der Veränderung steuern kann. Sie muss mehr sein als eine Gemeinschaft der Getriebenen. Dann wird sie überzeugen können – vielleicht sogar Wähler des nationalkonservativen Polen Kaczyński.