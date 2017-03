Dass der Brexit weitere Austritte anderer EU-Staaten nach sich ziehen könnte, glaubt die Bundeskanzlerin nicht. "Einzelne Mitgliedsstaaten haben natürlich unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie wir die Zukunft gestalten", sagte Angela Merkel (CDU) im Gespräch mit der Passauer Neue Presse und dem Donaukurier . "Aber der Weg insgesamt ist klar: mehr Zusammenarbeit bei der Verteidigungspolitik, beim Schutz der Außengrenzen, bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und bei allem, was uns wirtschaftlich erfolgreich sein lässt und die Arbeitsplätze unserer Kinder und Enkel sichert."

Die Arbeit in den nächsten Jahren werde in zwei Richtungen verlaufen, sagte die Kanzlerin. "Da sind zum einen die Austrittsverhandlungen mit Großbritannien und zum anderen die Bemühungen, die EU der künftig 27 Mitgliedsstaaten fit für die gemeinsame Zukunft zu machen." Für kommenden Mittwoch hat Großbritannien die Zustellung des Brexit-Gesuchs angekündigt.



In Rom stehen am Samstag die Jubiläumsfeiern für die Römischen Verträge an, mit denen vor 60 Jahren der Grundstein für die heutige EU gelegt wurde. Die verbleibenden 27 EU-Staaten wollen ein Zeichen der Geschlossenheit nach der britischen Entscheidung zum Austritt aus der Gemeinschaft senden.

Europa sei ein Friedensprojekt, sagte Merkel. "Wer so eng auf allen Gebieten zusammenarbeitet, wer eine gemeinsame Währung hat, der führt keine Kriege gegeneinander." Wer Europas Geschichte kenne, wisse: "Frieden ist nicht selbstverständlich". Mit Blick auf die Globalisierung, auf Länder wie China und Indien mit jeweils rund 1,3 Milliarden Einwohnern, sei es gut, dass Europa mit seinen rund 500 Millionen Einwohnern zusammenhalte.



Litauens Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite äußerte sich ebenfalls zuversichtlich über die Zukunft der EU: "Bereits seit 60 Jahren ist Europa ungeachtet der Schwierigkeiten, mit denen es konfrontiert war, immer in der Lage gewesen, eine Lösung und Kompromisse zu finden, um sie zu bewältigen", sagte die Staatschefin. Auch Großbritanniens EU-Austritt und der zunehmende Nationalismus und Populismus änderten nichts an der Bedeutung der europäischen Idee. "Unsere Geschichte war zu schwierig, um zu vergessen, was passiert ist. Trotz vieler Generationswechsel haben wir immer noch schmerzliche Erinnerungen daran, warum die europäische Integration notwendig war."