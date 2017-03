Deutschland bleibt bei der Umsiedlung von Flüchtlingen aus Italien weit hinter seinen Zusagen zurück. Statt, wie im Oktober 2016 angekündigt, pro Monat 500 Schutzsuchende aufzunehmen, hat die Bundesrepublik seit Herbst 2015 insgesamt bisher nur 1.301 Menschen aus Italien übernommen. Das teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums mit. Aus Griechenland kamen im selben Zeitraum 1.792 Personen nach Deutschland.

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hatte Anfang Oktober mehr versprochen: "Wir werden mit Italien solidarisch sein. Wir haben in dieser Woche beschlossen, dass wir in jedem Monat 500 Flüchtlinge aus Italien nach Deutschland umsiedeln", hatte Altmaier in einer Rede bei einer Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Rom gesagt. Dass die Umsiedlung nicht so schnell vorankam, führte das Ministerium unter anderem auf "organisatorische Rahmenbedingungen" zurück.

Inzwischen hätten sich die Verfahrensabläufe aber eingespielt. Demnach kamen im Januar dieses Jahres 245 und im Februar 370 Schutzsuchende aus Italien nach Deutschland, im März könnten es 430 werden. Alle beteiligten Partner arbeiteten daran, dass künftig pro Monat aus Griechenland und Italien zusammen bis zu 1.000 Menschen einreisen könnten, so das Innenministerium.



Zweifel an Qualität der Asylentscheidungen

Auch die anderen EU-Staaten hinken bei der versprochenen Umsiedlung von Flüchtlingen hinterher, zeigen Statistiken der EU-Kommission (PDF-Download). Das gilt sowohl für die Aufnahme von Migranten aus den EU-Mitgliedsländern Griechenland und Italien, als auch für die im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens mit der Türkei vereinbarte legale Umsiedlung syrischer Flüchtlinge.

Für die Umsiedlung müssen die Asylbewerber demnach eine Bedingung erfüllen: Infrage kämen nur Staatsangehörige aus Ländern, bei denen die durchschnittliche Anerkennungsquote in der EU aktuell mindestens 75 Prozent betrage. In Italien seien daher lediglich 5.300 bis 5.800 Menschen für eine Umsiedlung vorgemerkt, für Griechenland gehe die EU-Kommission von etwa 20.000 aus.



Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bleibt hinter den selbst gesteckten Zielen zurück und bearbeitet offenbar weniger Asylentscheidungen als geplant. "Der Zielwert von rund 20.000 Wochenentscheidungen wird weiterhin um 2.216 (zwölf Prozent) verfehlt", zitierten die Nürnberger Nachrichten aus einem internen Bericht der Behörde. Auch die Zahl der Anhörungen blieb demnach um 25 Prozent hinter dem anvisierten Ziel zurück.

Der Bamf-Personalrat zweifelt dem Bericht zufolge außerdem an der Qualität der Asylentscheidungen. Zu befürchten seien "angesichts mangelnder Qualifizierung der Mitarbeiter Auswirkungen auf die Qualität der Asylentscheidungen", heißt es demnach in einem Schreiben des Gremiums. So seien wegen des Termindrucks Schulungen zum Teil monatelang hinausgeschoben worden. Das Bamf schicke damit "sehenden Auges viele Tausend dieser Verfahren an Verwaltungsgerichte, die dann für Qualitätskontrolle zuständig sind", kritisierte der bayerische Flüchtlingsrat.