In einer Umfrage des Institutes Forsa kann die SPD ihren hohen Wert halten. Die Union verliert dagegen weiter. In der Erhebung im Auftrag von stern und RTL kommen die Sozialdemokraten mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz wie in den drei Wochen zuvor auf eine Zustimmung von 31 Prozent. Damit liegen sie in dieser Umfrage nun zwei Prozentpunkte hinter der Union. CDU und CSU verlieren im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt und kommen auf 33 Prozent.



Die Linke büßt einen Punkt ein und käme auf sieben Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Grüne und AfD können den Abwärtstrend zumindest in dieser Umfrage stoppen und legen um einen Punkt auf acht beziehungsweise neun Prozent zu. Die FDP würden sieben Prozent der Befragten wählen.

In der wöchentlich veröffentlichten Forsa-Umfrage hat die Union damit seit Mitte Januar fünf Punkte verloren, während die SPD um zehn Punkte zulegen konnte. Auch Umfragen von Allensbach, Emnid, der Forschungsgruppe Wahlen oder GMS zeigten in der zweiten Hälfte des Februars ähnliche Ergebnisse. Bei Infratest dimap und Insa hatte die SPD die Union sogar bereits überrundet, eine Insa-Umfrage vom 28. Februar bestätigte dies. Ob der Trend anhält, werden die nächsten Umfragen zeigen. Die Bundestagswahl ist am 24. September.

Veränderungen könnten die unentschlossenen Wähler und die bisherigen Nichtwähler bewirken. Hinzu kommen Wähler, die sich in Umfragen bisher für die AfD entschieden hatten, weil sie die von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geführte Union an der Regierungsspitze ablösen wollen. Gemäßigte AfD-Sympathisanten könnten in der SPD eine wählbare Alternative sehen, wenn es um die Frage geht, wie ein Machtwechsel zu bewerkstelligen sei. Die meisten Unentschlossenen und Nichtwähler habe Schulz für die SPD mobilisieren können, sagte Forsa-Chef Manfred Güllner.



"Insgesamt hat die Union seit der Bundestagswahl 2013, bei der sie auf 41,5 Prozent kam, fast zweieinhalb Millionen Wähler verloren", sagte Güllner. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen, der Mitte Januar noch 26 Prozent betragen habe, liege jetzt bei 23 Prozent. "Diese Differenz ergibt fast 1,9 Millionen Wahlberechtigte, die nun wieder wählen würden", sagte Güllner.



Auch bei der Frage nach der Kanzlerpräferenz konnte Schulz aufholen. Wenn der Regierungschef direkt gewählt werden könnte, würden sich 37 Prozent der Wahlberechtigten für ihn entscheiden, ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Amtsinhaberin Merkel verliert einen Punkt und kommt auf 38 Prozent.

Das Forsa-Institut hatte nach eigenen Angaben vom 20. bis 24. Februar 2.500 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger befragt.