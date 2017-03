Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB) in Deutschland. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise habe das Bundesamt bei der IB eine zunehmende Radikalisierung festgestellt, sagte Amtschef Hans-Georg Maaßen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Ihre fremdenfeindliche Agitation sei besonders gegen Muslime ausgerichtet.

Der Verfassungsschutz wisse von Kontakten der IB mit rechtsextremistischen Personen oder Gruppierungen, sagte Maaßen. Die Beamten sehen außerdem Verbindungen zwischen den Identitären und der AfD. So würden Anhänger der Bewegungen an AfD-Veranstaltungen teilnehmen oder hätten Kontakte zu AfD-Mitgliedern.

Die Bewegung habe sich sehr schnell von einem virtuellen Phänomen zu einer aktionistisch geprägten Organisation mit öffentlichkeitswirksamen Auftritten entwickelt, sagte Maaßen. Es seien auch künftig "spontane, provokative Aktionen" zu erwarten, die sich gegen politische Parteien, Moscheen und islamische Kulturvereine oder Asylbewerberunterkünfte richten könnten.



Das Bundesamt beobachte die Gruppierung und zähle derzeit mindestens 300 Mitglieder in Deutschland, von denen jedoch nur eine Minderheit regelmäßig an öffentlichen Aktionen teilnehme. Bei den meisten handle es sich um Fördermitglieder, die nur Mitgliedsbeiträge entrichten. Die IB selbst gibt laut Bericht die Mitgliederzahl in Deutschland mit mehr als 500 Personen an. Die ursprünglich aus Frankreich stammende IB ist seit 2012 auch in Deutschland aktiv.