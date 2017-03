Wahlen im Saarland sind, vorsichtig gesagt, nicht die repräsentativsten. 800.000 Menschen durften am Sonntag ihre Stimme abgeben, die Grünen holten sich vier Prozent derer, die zur Wahl gingen, also rund 21.000 Stimmen. So viel, wie Dillingen/Saar Einwohner hat. In der letzten Wahl waren es kaum mehr, gerade so fünf Prozent, und ihr historisch bestes Ergebnis, 2009, lag bei 5,9 Prozent.

Nun hat dieser kleine Rutsch die Grünen aber aus dem Landtag gespült. Und die wissen sich zu erklären: Das Saarland sei "ein schwieriges Pflaster", sagt Ko-Kandidat im Bund, Cem Özdemir. "Der Amtsbonus half gegen einen Wechsel – diesmal zugunsten von Annegret Kramp-Karrenbauer", sagt der grüne Ex-Umweltminister Jürgen Trittin. "Die Rahmenbedingungen waren schon nicht gut", sagt Barbara Meyer-Gluche, Ko-Kandidatin im Saarland. Und auf Nachfrage, wieso es denn mal klappt, mal nicht, und diesmal wieder nicht, erklingt folgender Dreiklang:

Erstens: Die ultrabeliebte Annegret Kramp-Karrenbauer, die Saar-Merkel, überparteilich anerkannt und kann mit jedem. Und auf der anderen Seite: Der Schulzeffekt – von dem auch unbeteiligte Landesverbände profitieren. Je 5000 Wähler wanderten zu CDU und SPD.

Zweitens, verfingen, laut Meyer-Gluche, "unsere Wahlkampfthemen nicht so richtig". Trinkwasser, ÖPNV, Universität. "Urgrüne Themen", sagt sie. Die seien zwar allen wichtig – immerhin wollen über 60 Prozent der Befragten im Saarland gerne die Grünen im Parlament sehen. Doch auf dem Wahlzettel sieht man von dieser Überzeugung dann nicht mehr viel.

Und dann, drittens: "Uns fehlte kurz vor der Wahl eine realistische Machtoption."

Drei Diagnosen, so saarländisch wie bundesrelevant. Denn dort wartet am 18. September die echte Merkel und der leibhaftige Schulz. Im Bundesprogramm stehen die selben "urgrünen Themen", die schon im Saarland nicht zündeten. Und auch für die Bundesgrünen gibt es keine Koalition, für die sich nicht mindestens ein Partner deutlich verrenken müsste.

So kann dann das kleine Saarland eben doch für eine Prognose ins Superwahljahr herhalten.

Kann das Saarland eine Richtung für den Bund vorgeben?

Seit Monaten stürzen die Grünen mit jeder Umfrage weiter ab, in Bund und Ländern, erdrückt zwischen den beiden Großen. Die rot-grünen Wähler wählen lange grün, jetzt wieder rot. Und die schwarz-grünen Wähler gehen auf Nummer Merkel. Vier Prozent im Saarland treffen auf Umfragen von sechs Prozent in NRW und sieben Prozent im Bund.



Auch die Streitpunkte sind die selben. Im Saarland regierte Realo-Patriarch Hubert Ulrich vom Throne herab nach rechts, Simone Peter, linke Parteichefin und saarländische Grüne, machte Schlagzeilen, weil sie der Kölner Polizei "racial profiling" vorwarf. Im Bund übernahmen diese Rollen zuletzt Winfried Kretschmann und Jürgen Trittin. Im Saarland wie im Bund blinkten die Grünen im Wahlkampf rechts, hielten sich dann links und betonten gleichzeitig ihre Eigenständigkeit. Katja Kipping, Parteichefin der Linkspartei, nannte rot-grüne Richtungsaussagen im Saarland "diffus". Das selbe sagte Kipping im Januar über die Situation im Bund: Die Grünen-Spitzenkandidaten machten Rot-Rot-Grün "nicht gerade wahrscheinlicher". Und wer Katrin Göring-Eckardt öfter sprechen hört, weiß, sie wiederholt besonders regelmäßig zwei Namen: Horst Seehofer und Sahra Wagenknecht. Zwei Politiker, die alle für die Grünen realistischen Koalitionen, die nicht Rot-Grün sind, schwierig machen würden. Einer, weil er sich Viktor Orbán und Vladimir Putin als Vorbild nimmt, die andere wegen ihrer anti-interventionistischen Außenpolitik.

"Wo zwei Elefanten im Raum stehen, haben die Mäuse ein Problem", sagte EU-Kommissar Günther Oettinger kürzlich über den Merkel-Schulz-Wahlkampf. Wenn die beiden Elefanten auch noch miteinander koalieren, wird es für die Mäuse noch enger. Im Saarland zumindest wollten die Wähler eine Weiterführung der Regierung. Im Bund hingegen – und das ist entscheidend – will das kaum jemand mehr eine Große Koalition.



Özdemir und Göring-Eckhardt haben das erkannt und den "Kampf gegen die Große Koalition" ausgerufen. "Wer keine Weiterführung der Großen Koalition will, muss Grün wählen".

Das Programm spiegelt nicht den Anspruch

Die Grünen bestehen auf ihrer Eigenständigkeit, ein Begriff mit unscharfen Rändern. Und auf den Willen zum Regieren. Das Versprechen ist: Ein Wandel. Eigenständige, starke Grüne. Kein Anhängsel der Großen. Mehr als das sprichwörtliche Zünglein auf der Waage.



Das Wahlprogramm aber spiegelt diesen Anspruch nicht. Es ist ein Kompromiss. Ein Programm, das den Rechten nicht zu gutmenschig ist und den Linken nicht zu moralbefreit. Eines, das den Realos grad noch so machbar und den Fundis grad noch so erträglich scheint. Eines, das die Ökos an der Basis glücklich macht, weil die Spitzenkandidaten keine Vorzeige-Ökos sind. Der allerkleinste gemeinsame Nenner. Und der ist bei den Grünen, wenig überraschend, ökologisch.

Und damit ist man auch wieder im Saarland: Inhalte, die Wähler grundsätzlich bewegen, aber eventuell an den Wahlurnen dann doch nicht mehr so sehr. Spitzenkandidaten, die für andere Schwerpunkte stehen, als die, die sie vertreten müssen. Und wenn Göring-Eckhardt auf der Pressekonferenz so etwas sagt, wie: Sie wisse, dass ihre Themen "nicht der heiße Scheiß der Republik" sind, fragt man sich doch: Und wieso dann nicht die Themen nehmen, die es sind?

Fairerweise muss man sagen, der Kommentar mit dem "heißen Scheiß" bezog sich darauf, dass die Themen weniger ziehen, weil sie weniger griffig sind und nur mittelbar zu spüren. Das ändert aber nichts daran, dass es offenbar eine Zweifel an der eigenen Wahlkampferzählung gibt. Und, wie das Saarland beweist: Wenn Grün nur seine Stammwähler bedient, reicht es womöglich nicht einmal für Fraktionsstärke.