Bundesjustizminister Heiko Maas will der rechtsextremen NPD rasch die staatliche Finanzierung entziehen. Entsprechende Möglichkeiten sollten sehr sorgfältig geprüft werden, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das ist in dieser Legislaturperiode machbar." Das politische Konzept der NPD missachte die Menschenwürde und sei mit dem Demokratieprinzip unvereinbar, sagte Maas. "Steuermittel für die NPD sind eine staatliche Direktinvestition in rechtsradikale Hetze."

Der Bundesrat hatte am Freitag eine Gesetzesinitiative Niedersachsens beschlossen, die auf einen Ausschluss der verfassungsfeindlichen NPD aus der staatlichen Parteienfinanzierung abzielt. Das Vorhaben folgt auf einen entsprechenden Hinweis des Bundesverfassungsgerichts im Urteil zum gescheiterten NPD-Verbot. Um verfassungsfeindliche Parteien von der staatlichen Finanzierung auszuschließen, soll unter anderem das Grundgesetz geändert werden. An diesen Wink des Bundesverfassungsgerichts knüpfte Maas jetzt an: "Wir nehmen die Andeutung des Bundesverfassungsgerichts zum Entzug der staatlichen Parteienfinanzierung sehr ernst", sagte er den Funke-Zeitungen.

Alle Parteien werden vom Staat auf Grundlage des Parteiengesetzes finanziert, auch die NPD. Die Höhe der Gelder bestimmt sich unter anderem am Erfolg bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen und auch an der Höhe der selbst eingeworbenen Spenden. 2015 bekam die NPD 1,3 Millionen Euro aus der Staatskasse.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Januar ein von den Bundesländern beantragtes Verbot der NPD abgelehnt und dies mit ihrer politischen Bedeutungslosigkeit begründet. Die NPD hat weniger als 6.000 Mitgliedern und ist in keinem Landesparlament mehr vertreten. Im Europaparlament verfügt sie über ein Mandat.