Hier in der Berliner CDU-Bundeszentrale ist der Andrang an Menschen, die den Wahlausgang hier verfolgen wollen, bisher sehr überschaubar. Die Anspannung ist dennoch groß. Für die CDU gibt es drei Szenarien: Im besten Fall würde die CDU stärkste Fraktion und es gäbe keine Mehrheit für ein rot-rotes oder rot-rot-grünes Bündnis. Dann hätte Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Wahlziel klar erreicht, in Berlin könnte sich auch Angela Merkel entspannt zurücklehnen.



Im zweitbesten Fall, der schon ein ziemlich schlechter wäre, würde die CDU zwar klar stärkste Kraft, könnte aber vermutlich trotzdem nicht weiterregieren, weil auch eine von der SPD geführte Regierung mit der Linkspartei möglich wäre. Das wäre zwar eine Niederlage für die CDU, aber eine in Würde.



Worst Case: Die CDU fällt hinter die SPD zurück. In einigen der letzten Umfragen schien auch das nicht ausgeschlossen. Dann stünde auch Merkel im Zentrum der Kritik, weil sie nicht den richtigen Umgang mit dem Phänomen Martin Schulz findet – dem Kanzlerkandidaten der SPD, der die Umfragewerte der Partei so stark ansteigen ließ.