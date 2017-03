Im Bundesfinanzministerium ist ein Paket mit Sprengstoff abgefangen worden. In der Poststelle des Ministeriums sei am Vormittag beim routinemäßigen Röntgen in einem Paket ein verdächtiger Gegenstand aufgefallen, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. Untersuchungen ergaben demnach, dass das Paket ein sogenanntes Blitzknallgemisch enthielt, das häufig zur Herstellung von Pyrotechnik verwendet wird. Es "wäre geeignet gewesen, erhebliche Verletzungen beim Öffnen des Pakets zu verursachen", teilte die Polizei mit.



Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts hätten nach einer ersten Begutachtung eine Gefahr nicht ausschließen können. Die Mitarbeiter mussten daher die Postverteilerstelle und umliegende Räume verlassen, das Paket wurde zur weiteren Untersuchung auf den Sprengplatz in Grunewald gebracht.

Die Untersuchungen zum Gegenstand und den Hintergründen der Tat dauerten am späten Nachmittag an, teilte die Polizei weiter mit. Die Bild-Zeitung berichtete, das Paket sei direkt an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) adressiert gewesen.