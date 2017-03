Der Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei eskaliert, in Deutschland wird weiter ein Auftrittsverbot für den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan diskutiert. In einem Interview mit der Rheinischen Post sagte CDU-Vize Armit Laschet: "Solange mit Deniz Yücel ein deutscher Journalist ohne nachvollziehbare Begründung in der Türkei in Haft gehalten wird, ist Präsident Erdoğan in Deutschland unerwünscht." Zuvor hatten sich bereits Politiker von CSU, Linken und FDP für ein Auftrittsverbot Erdoğans ausgesprochen.



Laschet warnte Erdoğan davor, in Deutschland für sein umstrittenes Verfassungsreferendum zu werben. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) müsse sich persönlich in der Türkei für die Freilassung Yücels einsetzen und klar machen, dass der türkische Wahlkampf in deutschen Städten zu beenden sei, so Laschet weiter. "Wir lassen nicht zu, dass durch Auftritte von Erdoğans Regierungsmitgliedern innertürkische Konflikte in Deutschland ausgetragen werden, die auch die türkische Gemeinde spalten", erklärte der CDU-Politiker.

"Nicht für einen Kollaps der Beziehungen"

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoğuz (SPD) sprach sich hingegen gegen ein Einreiseverbot für türkische Regierungsmitglieder aus. Sie sagte am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung Maybrit Illner, derzeit sei die Regierung "nicht für einen Kollaps aller Beziehungen" zu Ankara. "Wir sind ein Rechtsstaat", sagte Özoğuz. "Natürlich wollen wir Gespräche führen mit Ministern. Und natürlich darf man bei uns einreisen."

Özoğuz sagte, mit einer diplomatischen Eiszeit sei niemandem geholfen, "auch nicht Deniz Yücel". Wenn türkische Regierungsmitglieder nach Deutschland kämen, dürften Gespräche mit deutschen Kollegen aber nicht nur "eine kleine Dekoration" für andere Vorhaben sein, warnte sie. Ähnlich hatte sich bereits Außenminister Gabriel geäußert.

Die diplomatische Krise zwischen Deutschland und der Türkei hatte sich am Donnerstag weiter zugespitzt. Nach der Absage von zwei geplanten Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschland wurde am Abend in Ankara der deutsche Botschafter einbestellt. Ihm sei das "Unbehagen" der Türkei über die jüngsten Entwicklungen vermittelt worden, sagte ein Beamter. Das Auswärtige Amt wollte sich zu dem Schritt nicht äußern.

Gaggenau sagte Veranstaltung ab

Die Stadt Gaggenau in Baden-Württemberg hatte zuvor eine für Donnerstagabend geplante Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdağs abgesagt. Dieser sagte daraufhin seine gesamte Deutschlandreise ab, bei der auch ein Gespräch mit Justizminister Heiko Maas (SPD) geplant war.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen kritisierte das Verhalten von Bozdağ. Die kommunale Verwaltungsentscheidung rechtfertige aus seiner Sicht nicht die Absage politischer Gespräche, sagte er in der ARD. Es gebe weiterhin ein Interesse an einem Austausch mit der türkischen Regierung.

Der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach (CDU) begrüßte die Absage der Stadt. Diese könnte für andere Wahlkampfveranstaltungen türkischer Regierungsmitglieder hierzulande als Vorbild dienen, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Die Bundes- und Landesregierungen müssen alle rechtlichen und politischen Möglichkeiten nutzen, um solche Veranstaltungen zu untersagen."